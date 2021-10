Teatro Vittorio Emanuele presenta “Molto rumore per nulla”. Conferenza stampa di presentazione della piece di William Shakespeare al Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

Teatro Vittorio Emanuele presenta “Molto rumore per nulla”

Teatro Vittorio Emanuele presenta “Molto rumore per nulla”. L’Ente messinese presenta una nuova produzione: “Molto rumore per nulla” di William Shakespeare.

Dopo il “Bellini black comedy”, messo in scena il 19 settembre u.s., sarà in scena un’altra produzione teatrale.

Il Teatro Vittorio Emanuele conferma il suo impegno a tutti i livelli.

Venerdì 8 ottobre, alle ore 10:30, nella Sala Sinopoli, nel corso di una conferenza stampa, verrà presentata la nuova produzione dell’Ente “Molto rumore per nulla” di William Shakespeare, per la regia di Giampiero Cicciò.

Lo spettacolo è in programma dal 22 al 27 ottobre p.v.

All’incontro, oltre alla governance ed ai direttori artistici, prenderanno parte il regista ed il cast.