Conte in Sicilia per consolidare l’asse Pd-M5Stelle. leader del Movimento Cinque Stelle disegna il futuro: «Per le Regionali rafforzare dialogo con il Pd».

Conte in Sicilia per consolidare l’asse Pd-M5Stelle

Conte in Sicilia per consolidare l’asse Pd-M5Stelle. Positivo il primo giorno del tour isolano di Giuseppe Conte a sostegno dei candidati a sindaco pentastellati.

Forte dei risultati positivi ottenuti nel resto del paese nella tornata elettorale delle amministrative ha ridato slancio all’alleanza Pd e il Movimento 5 Stelle.

Collaborazione dove è stata possibile, riuscita in diverse città a contrastare il centro destra.

Conte resterà in Sicilia per tre giorni.

In considerazione delle elezioni amministrative in Sicilia arrivano i big dei partiti. Il primo a presentarsi ai siciliani è Giuseppe Conte ex presidente del Consiglio e leader del Movimento cinque stelle.

Arriva in Sicilia per sostenere i candidati alla carica di sindaco a Caltagirone, Adrano e a Grammichele, in provincia di Catania, mentre l’apparentamento si profila a Lentini, nel Siracusano, e a Favara, nell’Agrigentino.

Le proiezioni elettorali future.

Si tratta di prove per un laboratorio politico in vista di due appuntamenti cruciali del 2022: le Comunali a Palermo e le Regionali.

Se per il capoluogo siciliano uno degli ostacoli a una possibile intesa Pd-5Stelle sembra la determinazione dell’attuale sindaco, Leoluca Orlando,

a imporre al centrosinistra un proprio «erede» (circola il nome di Fabio Giambrone, oggi vicesindaco),

la questione apparentamento si pone per Palazzo d’Orleans, infatti, per la prima volta ne hanno parlato ieri Enrico Letta e Giuseppe Conte.

Il segretario del Pd durante il filo diretto con gli ascoltatori di Radio Immagina, la Radio ufficiale del partito ha detto:

«La Sicilia è al centro della nostra attenzione, ci sono importanti momenti elettorali, li seguiremo e cercheremo di dare una mano con il massimo impegno».

Ha concluso Letta:

«Dobbiamo preparare la nostra proposta politica per la Sicilia con impegno e senza arrivare all’ultimo momento».

Dopo poco ha risposto il capo del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che si trova nell’isola per un tour elettorale:

«Avremo anche in Sicilia un’interlocuzione con il Pd a tutto campo».

«Vareremo un organigramma dopo le Amministrative, dispiegando il nuovo corso del Movimento e il Pd avrà tutti gli interlocutori del caso per presentare una proposta competitiva anche per la Sicilia».

Claudio Fava lista “Cinque passi”si organizza per le regionali.

L’unico politico siciliano a reagire a questa idea di laboratorio politico, Claudio Fava, parlamentare della lista “Cento Passi”.

Egli fu protagonista, anni fa, di una non fortunata corsa alla guida dell’isola.

Giancarlo Cancelleri, sottosegretario pentastellato al ministero delle Infrastrutture, non si è pronunciato, il quale ha rinviato i «tempi» per le candidature.

Il Partito democratico siciliano, se per certi versi ha dato vita, per iniziativa del suo segretario Anthony Barbagallo, a tour elettorali congiunti con il M5S, dall’altra resta inviluppato, nella macchina interna al partito.

Inoltre il segretario regionale Pd guarda alle mosse del presidente Ars e capo dei berlusconiani Gianfranco Miccichè, che lavora da tempo in Sicilia a un governo regionale sul “modello Draghi”.

Manovra, quella di Miccichè che ha infastidito l’attuale presidente della Regione, Nello Musumeci, e Matteo Salvini leader della Lega.

Quest’ultimo ha candidato ufficialmente il segretario regionale siciliano del Carroccio, Nino Minardo, alla guida di una futura giunta di centrodestra e spinto quella presente sull’orlo di una crisi politica.

Dopo le elezioni amministrative in Sicilia.

Lunedì prossimo, i cittadini dei comuni al rinnovo e quelli in scadenza di commissariamento (voteranno il 24 ottobre), avranno votato, si potrebbe intravedere qualche mossa che ci potrebbe far intuire gli orientamenti futuri.

Conte acclamato leader dai parlamentari regionali 5Stelle.

Come era facile da prevedere Giuseppe Conte accolto con molto calore e fiducia dai parlamentari pentastellati all’Ars.

Il capogruppo Giovanni Di Caro, dopo il briefing che lui e gli altri 14 colleghi 5stelle hanno tenuto con il neo presidente del Movimento ha affermato:

«Una persona molto concreta, che ha le idee chiarissime sulle cose da fare, a partire dall’immediato futuro».

«Siamo molto fiduciosi del nuovo corso che si sta per aprire per il Movimento 5 stelle sotto la guida di Giuseppe Conte».

Aggiunge Di Caro:

«Tutti i miei colleghi hanno avuto la mia stessa impressione, che conferma e rafforza le positive sensazioni su Conte avute nelle occasioni di incontro con lui in passato, quando però non era ancora presidente del Movimento».

«Con lui presidente ci eravamo incontrati solo una volta, ma in videoconferenza, che non è certo la stessa cosa di un incontro dal vivo».

Continua Di Caro:

«Abbiamo parlato per un paio d’ore mettendo al centro, ovviamente, l’imminente tornata elettorale, ma anche l’esigenza, condivisa, di dare vita a un coordinamento regionale e territoriale»

Conclude il capo gruppo regionale del M5Stelle:

«Nonostante sia arrivato da poco al Movimento, ha dimostrato di conoscerlo a fondo, come se lo frequentasse da sempre».

Oggi Conte sarà a:

Giarre (ore 10,30 piazza San Francesco D’Assisi);

Misterbianco (ore 12,15, Via Alessandro Volta 12/piazza Berlinguer);

Lentini (ore 15,30, piazza Umberto I);

Pachino (ore 17,30, Piazza Vittorio Emanuele);

Vittoria (ore 20, piazza del Popolo).