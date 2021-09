Donne in guerra in scena al verga di Catania. Il cast darà vita a uno spettacolo ambientato nella seconda guerra mondiale, molto innovativo.

Dopo l'anteprima di lunedì 27 settembre, lo spettacolo Donne in guerra sarà in scena dal 28 settembre al 29 ottobre, sempre alle 20,30.

Si tratta di una produzione del Teatro Stabile di Catania.

Il testo è di Laura Sicignano e Alessandra Vannucci, la regia della stessa Sicignano, con Francesca Mazzarello come assistente alla regia.

Le scene e i costumi sono di Laura Benzi; le riprese di Elio Di Franco e Riccardo Cappello. Le luci sono curate da Gaetano La Mela.

La recitazione di Federica Carruba Toscano, Egle Doria, Isabella Giacobbe, Barbara Giordano, Leda Kreider e Carmen Panarello.

Il cast darà vita a uno spettacolo ambientato nella seconda guerra mondiale, molto innovativo – con spazi intercambiabili tra palco e platea – attraverso sei avvincenti storie di donne.