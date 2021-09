Togo espone al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. L'esposizione dal 15 Settembre al 10 ottobre 2021 per la sezione arti visive 2021/2022.

Togo espone al Vittorio Emanuele di Messina

Togo espone al Vittorio Emanuele di Messina. Alle ore 18,30 di mercoledì 15 settembre, nel nuovo spazio espositivo del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, sarà inaugurata la sua mostra “Nostalgia”.

Togo (Enzo Migneco) è nato a Milano nel 1937, ma vive gli anni della sua giovinezza a Messina, città di origine della famiglia.

La personale rientra nell’ambito del progetto “L’opera al centro”, curato da Giuseppe La Motta. La mostra sarà introdotta dalla presentazione critica di Milena Romeo.

All’inaugurazione saranno presenti:

il Presidente Orazio Miloro, i Consiglieri di amministrazione Giuseppe Ministeri e Nino Principato, il Sovrintendente Gianfranco Scoglio e il Presidente del Rotary Club di Messina Isabella Palmieri.

Reduce dalle mostre di Londra al Consolato Generale d’Italia e poi di Edimburgo, all’Istituto Italiano di Cultura, Togo ritorna a Messina.

Ritorna proprio al Teatro Vittorio Emanuele dove aveva salutato Messina nel 2017 con l’esposizione “Paesaggi Mediterranei”.

Si aprirà dunque la nuova stagione di mostre con “Nostalgia”, una selezione di dipinti e incisioni frutto delle nuove esperienze europee e di un lungo periodo di lockdown, che non ha fermato la sua continua ricerca artistica.

La Sicilia, da sempre rappresentata nelle sue opere come luogo verso il quale il mito e la storia si fondono,

e verso il quale Togo costantemente ritorna sia pittoricamente che fisicamente, diventa meta nostalgica.

Proprio “nostalgia” diventa il titolo di questa mostra, che è raccontata in un percorso tra un presente e un passato, cercato nella memoria di chi esule per scelta oppure lo diventa per imposizione.

In questa mostra, accanto a nuove produzioni pittoriche, troviamo delle incisioni dei primi anni ‘80.

Esse rimandano alla memoria di un’isola dove l’assenza di colore e di luce ci porta dentro una visione bufaliniana e si trasforma in una nostalgia matura, luminosa e vivida.

La mostra potrà essere visitata tutti i giorni, escluso la domenica, dal 15 settembre al 10 ottobre nelle fasce orarie 10.00/12.30 – 16.00/19.00.

L’inaugurazione e lo svolgimento della mostra si svolgerà nel pieno rispetto delle normative Covid-19.

L’ingresso sarà consentito soltanto ai soggetti muniti di Green Pass.

Gli ingressi per la visita saranno contingentati, in numero di 8 persone per fasce orarie di 20 minuti, previa prenotazione da effettuarsi almeno 48 ore prima all’indirizzo email:

m.corrieri@teatrovittorioemanuele.it