Covid in Sicilia, 134 nuovi casi e zero morti. I contagi sono 19 in più rispetto a ieri. I test eseguiti sono solo 8.832 (ieri 13.481).

Il tasso di positività sale ancora da 0,8% a 1,5%. La regione Sicilia è al terzo posto in Italia per numero di contagi giornalieri dietro a Lombardia e Campania.

Nelle ultime 24 ore non si registra nessuna vittima. I guariti sono 184.

I degenti negli ospedali sono 162, 11 in meno rispetto a ieri. I ricoverati nelle terapie intensive sono 17, due meno rispetto a ieri.

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Caltanissetta 40; Catania 26; Palermo 19; Ragusa 14; Agrigento 11; Trapani 10; Messina 7; Enna 6 e uno a Siracusa.

In Italia si alza il numero dei positivi, meno i morti

I positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 932, in aumento rispetto ai 794 di ieri.

Le vittime in un giorno sono 22, 6 meno di ieri. I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 228.127 (ieri erano199.238).

In Italia il tasso di positività è stabile allo 0,4%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid sono 204, con un calo di 9 unità rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 2, entrambi in Campania. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.394, in calo di 75 unità rispetto a ieri.

I contagiati in Italia dall’inizio dell’epidemia sono complessivamente 4.262.511, i morti 127.637.

Dimessi e guariti sono in totale 4.089.298, con un incremento di 3.110 rispetto a ieri. I positivi attuali scendono a 45.576, in calo di 2.203 nelle ultime 24 ore.

In isolamento domiciliare registrate 43.978 persone (2.119 meno di ieri).

Come emerge dai dati della struttura commissariale, gli italiani che hanno completato il ciclo vaccinale sono complessivamente 19.606.446, equivalenti al 33% della popolazione.

Le somministrazioni sono state finora complessivamente 52.872.596, su 58.914.937 dosi arrivate (89,7%).