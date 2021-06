Centro vaccini Battiati chiude, mancano i climatizzatori. Nella vicenda intervengono, in chiave ironica, i deputati regionali del M5s all’Ars.

Centro vaccini Battiati chiude, mancano i climatizzatori. L’hub vaccinale del comune di Sant’Agata Li Battiati chiude per il troppo caldo ed è polemica.

Nella vicenda intervengono, in chiave ironica, i deputati regionali del M5s all’Ars.

Sono i componenti della commissione Sanità, Francesco Cappello, Giorgio Pasqua, Antonio De Luca e Salvatore Siragusa che affermano:

«Toh, d’estate fa caldo. Chi l’avrebbe mai detto, in Sicilia, a ridosso di luglio? Ai responsabili dell’Asp di Catania, costretti a chiudere l’hub vaccinale di Sant’Agata Li Battiati,

perché presi in contropiede per l’improvviso e inaspettato arrivo delle alte temperature, la nostra solidarietà».

Poi aggiungono:

«Organizzare un hub vaccinale in un centro non dotato di climatizzatori ci sembra la genialata del secolo».

«A quanto pare la Regione si sta muovendo con la sua caratteristica andatura da tartaruga azzoppata per metterci una pezza».

«intanto a farne le spese, come sempre, sono i cittadini, che hanno trovato i cancelli chiusi a fronte di prenotazioni regolarmente fatte e, per giunta, a quanto pare, senza comunicazione dello stop».

Chiusura, continuano i deputati che:

«avrebbe quantomeno risparmiato loro un viaggio a vuoto e, presumibilmente, di perdere inutilmente una giornata di lavoro. A loro va la nostra vera e convinta solidarietà».

Concludono i deputati:

«Disservizi come questi, di cui la cattiva gestione Musumeci-Razza purtroppo è infarcita purtroppo, per quanto incredibili, non riescono a meravigliarci».

Poi chiosano:

«Ci sarà un motivo perché la Sicilia ancora oggi è ai vertici dei contagi in Italia?».

L’Asp di Catania contatta via sms coloro i quali avevano in calendario a Battiati la seconda somministrazione.

Gli appuntamenti già fissati dirottati all’hub di via Forcile a Catania.

Sulla vicenda Risponde il sindaco Marco Rubino di S. Agata Li Battiati, comune che ospita il centro vaccini in questione:

«A causa delle eccezionali condizioni meteo, i vertici dell’Asp hanno deciso di sospendere provvisoriamente, dal 24 giugno, le attività dell’hub vaccinale per alcuni giorni per consentire il montaggio di dieci mega climatizzatori».

«Effettivamente le condizioni climatiche eccezionali non consentono al personale e agli utenti un sereno svolgimento delle operazioni».

«Tutte le vaccinazioni sono state già dirottate presso l’hub di via Forcile a Catania, dove abbiamo predisposto una corsia preferenziale per gli utenti di Hub Battiati, con lo stesso personale che ha prestato servizio qui».

«Chi era prenotato nei prossimi giorni, ha già ricevuto o riceverà il messaggio da parte del centro prenotazioni».

«In ogni caso, per coloro che fossero impossibilitati a recarsi all’hub di via Forcile, o per coloro che malauguratamente non dovessero aver ricevuto il messaggio,

di concerto con la gentile dr. ssa Papa, responsabile dell’Hub, ho predisposto la verifica della possibilità di ritardare l’inoculazione di qualche giorno,

fino a riapertura, per consentirvi, se tecnicamente possibile, di fruire del servizio a Battiati subito dopo la riapertura».

«Vi chiediamo dunque, se impossibilitati a mandare o scrivere una email a segreteriasindacorubino@gmail.com o un whatsapp al numero 366 810 5837 e verificheremo».

Il primo cittadino aggiunge:

«Lasciatemi dire infine, per chiarezza, che già il 16 maggio scorso, in occasione dell’inaugurazione, avevo scritto agli organi regionali competenti per,

segnalare l’esigenza di climatizzare l’impianto sportivo in previsione del caldo tipico del mese di luglio,

offrendo un contributo economico proporzionato alle forze del nostro piccolo Comune, e ricevendo ampie rassicurazioni in merito».

La procedura d’urgenza (che prevede comunque gare d’appalto) era stata avviata dalla protezione civile e la sua conclusione era prevista entro fine giugno,

prima del tipico rialzo delle temperature, che solitamente avviene a luglio».

«Il 18 giugno, avendo appreso della previsione di una ondata di caldo anomalo, ho ulteriormente sollecitato, ma la procedura d’urgenza era già in fase di completamento e non suscettibile di ulteriori accelerazioni».

«Purtroppo, il clima torrido è stato eccezionalmente più veloce».

In conclusione Rubino puntualizza:

«Sento dunque il dovere di ringraziare la protezione civile e l’ing. Cocina, i vertici Asp, il commissario dr. Liberti e tutto il personale medico e infermieristico nonché i volontari e le associazioni, per avere gestito prontamente questa ulteriore emergenza, e, naturalmente, di ringraziare tutti Voi per la pazienza».

«Questo piccolo inconveniente, che a breve verrà risolto, non deve farci dimenticare il grande lavoro fatto da tutti noi per rendere il nostro hub tra i migliori della Regione».

Poi Rubino chiosa:

«Vi aggiornerò a breve sulla prossima riapertura».

«L’Amministrazione tutta ed il Sindaco personalmente sono a Vostra disposizione per fornirVi ogni informazione ed assistenza necessaria».