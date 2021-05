A Cirimonia, the show must go on allo Stabile - Interviste. Sulla scena sono presenti ‘U masculu e‘A fimmina’, pronti, per celebrare, appunto una cerimonia.

A Cirimonia, the show must go on allo Stabile – Interviste. Il Teatro Stabile riapre i battenti della ‘Sala Verga’, finalmente con il pubblico in presenza.

In scena uno spettacolo in co-produzione con il Teatro Biondo di Palermo, il Teatro Stabile di Catania, la Soc. Coop. ‘Le Tre Corde’, la Compagnia Vetrano-Randisi e con Napoli Teatro Festival 2020.

Scene e costumi sono di Mela Dell’Erba; luci di Max Mugnai; musiche e suono di Gianluca Misiti. Elettricista è Antonio Rinaldi. I ritornelli sono cantati da Raffaella Mitisi.

Le voci registrate sono di Rosario Palazzolo e dei piccoli Alberto Pandolfo e Viola Palazzolo.

‘A Cirimonia (l’impossibilità della verità) di Rosario Palazzolo, con la regia e interpretazione di Enzo Vetrano e Stefano Randisi, è vincitore del Premio dell’Associazione Nazionale dei Critici Italiani (2020).

È nel 2009 che ’A Cirimonia ottiene al suo apparire il ‘Fringe’ al Festival internazionale del Teatro di Lugano e una Menzione speciale al ‘Premio In-box’ l’anno dopo.

Nel 2020 Vetrano e Randisi dirigono e interpretano il lavoro nella versione in scena questa sera al “Verga”.

Con questo pezzo i registi/attori hanno vinto, si è detto, il Premio Nazionale della Critica 2020 assegnato dall’Associazione Nazionale Critici di Teatro (ANCT) con la seguente motivazione:

“Allo spettacolo ‘A Cirimonia messo in scena ed interpretato da Enzo Vetrano e Stefano Randisi lavorando – su testo di Rosario Palazzolo – ad una struggente verità nascosta tra i frammenti della memoria dei loro personaggi che s’interrogano crudeli e spaventati”.

‘A Cirimonia è infatti uno spettacolo carico di tensione che si sviluppa con un ritmo serrato.

Attraverso un intreccio compulsivo di frasi e parole ci fa intuire una verità smarrita tra frantumi di una memoria perduta.

Sulla scena sono presenti ‘U masculu e‘A fimmina’, pronti, con i loro costumi e le loro (incerte e interscambiabili) identità, per celebrare appunto una cerimonia.

…Ma non sanno ‘cosa’ festeggiare. Devono ricordare un fatto che solo assieme potranno ricomporre.

Così inizia una diatriba tra serio, faceto, drammatico e disperato.

La coppia parte alla ricerca di oggetti, avvenimenti, brani di una vita vissuta, o immaginata…di una verità sicuramente inespressa, o forse rimossa perché troppo dolorosa.

Personaggio interessante nel panorama contemporaneo è l’autore, il palermitano quarantenne Rosario Palazzolo: attore, regista, drammaturgo, scrittore.

Per il teatro ha composto: Uomor (2005), Ciò che accadde all’improvviso (2006), I tempi stanno per cambiare (2007, con Luigi Bernardi), Ouminicch’ (2007), Letizia forever (2013),

Portobello never dies (2015), Lo zompo (2016) Mari/age (2016), La veglia (2018), Enigma23 (2017) e La ballata dei respiri (2018) per i reclusi del carcere Pagliarelli di Palermo.

Ha scritto anche la novella L’ammazzatore (2007) e i romanzi Concetto al buio (2010) Cattiverìa (2013), Iddi-trittico dell’ironia e della disperazione (2016), Santa Samantha Vs-sciagura in tre mosse (2019).

Nel 2016 ha vinto il Premio Nazionale della Critica per la drammaturgia. Come attore cinematografico ha recitato nel film Il traditore, di Marco Bellocchio.

Nell’intervista concessa al nostro giornale Palazzolo si sofferma sulla forma dialogica, così differente rispetto alla tradizione, che caratterizza il testo.

Essa si affaccia -dichiara- spontanea nella sua mente dall’osservazione della realtà; dalle domande che, come uomo, si pone, dalla “dimensione compressa di ciò che siamo”.

L’arricchimento e la riproposizione, a distanza di anni, sorge invece dall’incontro con Vetrano e Randisi.

Questo nasce dal suggerimento di una studiosa impegnata nell’analisi del suo linguaggio… “e siamo convolati a felici nozze”.

“I due artisti, straordinariamente interessanti, afferrano questa materia incandescente e osano dire ‘altro’ rispetto alla pagina”

Il tema estremamente attuale (in tempo di alzaimer e di covid) della memoria rivisitata favorisce la relazione tra l’opera d’arte, l’emotività di chi ascolta e le vicende dell’esistenza di ognuno.

“Ci si interroga su un prima…cercando di recuperarlo”.

Spostando l’asse sul presente, il testo “ci dice ciò che vogliamo che ci dica sul vissuto di questo tempo”

“Con l’astrazione l’opera d’arte supera il contingente della storia narrata, riesce a farci appropriare della nostra realtà attuale…riconoscendola a tratti e al contempo negandola”.

Palazzolo conclude esprimendo la sua felicità per l’atteso incontro con il pubblico, per il ritorno alla normalità: “non c’è teatro senza pubblico”!

E sull’attualità del tema ritornano anche Stefano Randisi ed Enzo Vetrano che, come in un ‘passo a due’, intrecciano voci e commenti senza soluzione di continuità.

Entrambi sono citati nel Dizionario dello spettacolo del ‘900 curato da Felice Cappa e Piero Gelli (1998).

Attori, autori e registi teatrali, lavorano insieme dal 1976 ricevendo molti riconoscimenti.

Col Teatro Daggide di Palermo, loro città d’origine, condividono l’esperienza formativa del teatro di gruppo.

Dall’83 al ‘92 creano una compagnia all’interno della Cooperativa Nuova Scena di Bologna, collaborando con Leo de Berardinis.

Nel 1988 ricevono dal sindaco Orlando il premio Palermo per il Teatro.

Nel 1995 hanno fondato l’Associazione Culturale Diablogues, che si impegna nella ricerca teatrale e musicale, nella didattica, nella progettazione e realizzazione di eventi teatrali.

Dal 1999 al 2003, in collaborazione con Le Belle Bandiere, avviavano uno studio su testi classici (Plauto, Goldoni, Pirandello) affrontati con una prospettiva originale.

Dal 2001 al 2012 sono stati fondatori e direttori artistici del Festival Acqua di Terra / Terra di Luna.

Nel 2007, è stato loro consegnato il premio Imola per il Teatro, come riconoscimento alla carriera.

È dello stesso anno il premio “ETI – Gli Olimpici del Teatro” come miglior spettacolo per Le smanie per la villeggiatura di Goldoni.

Del 2010 è il premio “Hystrio-Anct” per il loro lavoro tra ricerca e tradizione.

Nel settembre del 2011 hanno vinto il premio “Le Maschere del Teatro Italiano” con lo spettacolo

I Giganti della Montagna per la categoria Miglior spettacolo di prosa.

Dal 2015 la “Compagnia Vetrano-Randisi/Diablogues” è parte integrante della Cooperativa Le Tre Corde dell’Emilia Romagna.

Recentemente hanno affrontato la drammaturgia di Franco Scaldati entrando come finalisti per il Miglior Spettacolo ai premi “UBU” e “Hystrio Twister 2017”.

Nel 2020, infine – ripetiamo- ricevono il prestigioso Premio dell’Associazione Nazionale dei Critici Italiani per lo spettacolo di questa sera.

I registi/attori, nell’intervista concessaci, rimarcano insieme il significato del testo: il tema della ‘dimenticanza’.

Grande energia hanno trasfuso -sottolineano- in questa tragedia esistenziale per dare vita alla ‘nuova’ scrittura di Palazzolo, autore che sa mescolare al dramma il senso del divertissement.

“È un argomento che tocca la vita dell’uomo ma anche del teatro che in questo tempo sospeso ha smarrito alcuni passaggi.”

Ripercorrendo la loro lunga carriera -nel ’79 approdavano a Bologna e Imola- sottolineano come solo vent’anni dopo sarebbero ritornati a Palermo, al Teatro Biondo.

Nati con l’esperienza del ‘teatro di gruppo’ dove Enzo era il maestro, sono cresciuti insieme, collaborando da amici e raggiungendo la parità, anzi la simbiosi.

Devono essere in due in scena, amalgamando le loro visioni spesso costruttivamente diverse. “Dialetticamente -concludono- ci ritroviamo alla fine sulla stessa linea!”

Riconoscono di aver appreso la novità del linguaggio, l’uso della parola, l’essere e non il fare dal grande maestro De Berardinis.

È importante essere ed essere compresi. Lo stesso Palazzolo ha riscritto il testo in italiano per renderlo accessibile ad un più vasto pubblico.

“Cerchiamo di essere autentici sulla scena: non recitiamo, siamo!”

Lavorano molto sul testo i due artisti;

ma se la parola scritta non corrisponde con il loro essere modificano, in accordo con l’autore, improvvisano: “il regista è anche autore…ma con un altro sguardo”

“Ne ‘A Cirimonia i due protagonisti con sofferenza cercano di ricucire i brandelli di una memoria perduta, tragicamente obliterata”.

“Ma la verità sfugge sempre, forse perché troppo dolorosa”

“È un argomento, questo, che tocca la vita di ogni uomo”

Pur avendo lavorato tanto -continuano- sulla cultura siciliana, solo dopo molto tempo sono ritornati ad autori come Martoglio ma con una drammaturgia non tradizionale.

Le conclusioni della nostra intervista sono affidate alla direttrice Laura Sicignano che si dichiara, come tutti, felice della riapertura al pubblico.

“Evasioni dalla claustrofobica chiusura per aprirsi empaticamente alle relazioni umane è una parola emblematica…come anche lo è il lavoro di questa sera”.

“Ci rappresenta tutti in questo momento in cui si è perso il senso del tempo e della vita, anche se il teatro è stato vivace e attivo non perdendo neanche un giorno di lavoro durante la chiusura”.

“I prossimi spettacoli saranno all’insegna dell’identità dell’isola, di una tradizione aperta all’attualità, alla contemporaneità e all’innovazione”.

“Avremo il piacere di ritrovarci in teatro assaporando la leggerezza, l’ironia, la gioia di sorprenderci.”

Il Teatro è pronto, dunque, e il pubblico…felicemente impaziente.

The show must go on!

Silvana Raffaele