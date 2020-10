Musumeci annuncia misure restrittive. Pressioni del Comitato tecnico scientifico in Sicilia: Dad nei licei, trasporti al 50% e stop movida alle 23.

Musumeci annuncia misure restrittive. Pressioni del Comitato tecnico scientifico alla Regione per contenimenti dovuti all’emergenza coronavirus.

Dopo i dati allarmanti di ieri (quasi 800 casi con un indice di positività che ha superato il 10%),

il comitato tecnico scientifico ha chiesto al presidente Musumeci l’adozione di una serie di misure restrittive.

Il primo punto riguarderebbe scuole e università.

Gli esperti propongono la didattica a distanza dal secondo al quinto anno di liceo per almeno tre settimane, con uno screening di massa su studenti e personale scolastico.

Stesse misure per le università, con lezioni on line.

Altra restrizione: movida e settore della ristorazione.

Si prevede la chiusura alle 23 di tutti i locali pubblici, dai ristoranti fino ai pub.

Un orario che andrebbe anticipato alle 21 in caso di istituzione di “zone arancioni” in Comuni con un tasso di contagio alto ma non ancora tale da richiedere la chiusura totale.

Giro di vite ai trasporti.

Gli esperti chiedono la capienza ridotta del 50%.

Musumeci non ha escluso anche una limitazione agli arrivi in Sicilia da altre regioni, anche se per il momento è una ipotesi messa da parte.

Coinvolgimento dell’esercito per allestire ospedali da campo.

Si ipotizza l’intervento dell’esercito per preparare eventuali ospedali da campo se l’epidemia dovesse manifestarsi in tutta la sua recrudescenza.

Adesso l’ultima parola passa al presidente Musumeci che dovrà decidere sulla emanazione di una nuova ordinanza.

Provvedimento che tenga conto delle richieste dei componenti del comitato tecnico scientifico.

In merito all’argomento il presidente Musumeci afferma:

«Dovendo incidere su settori rilevanti nella vita quotidiana delle persone, ritengo importante valutare con estrema attenzione i provvedimenti da inserire nella nuova ordinanza per limitare il diffondersi del contagio in Sicilia».

Aggiunge il Presidente:

«Ecco perché, dopo una giornata intensa di confronto con gli esperti del Comitato tecnico scientifico e con l’assessore alla Salute,

mi sono preso 24 ore di tempo prima di adottare il nuovo provvedimento che conterrà limitazioni in alcuni settori,

come gli istituti scolastici e il sistema dei trasporti, ma senza colpire le attività economiche».

Conclude Musumeci:

«Domani sentirò nuovamente il ministro della Salute per un ulteriore momento di condivisione delle proposte, in uno spirito di leale collaborazione tra Stato e Regione».