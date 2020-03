Taglio stipendi calciatori, interviene Tommasi. Il presidente dell'AIC non attribuisce il carattere di necessità alla possibilità di ridurre gli stipendi dei calciatori: "E' inevitabile che questo sarà uno degli argomenti di cui discutere ma credo che sarà l'ultimo dei problemi, se sarà un problema".

Taglio stipendi calciatori, interviene Tommasi. Nella mattinata odierna Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, è intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io Sport.

L’ex calciatore di Roma e Verona ha esposto il suo pensiero in merito all’emergenza Coronavirus e alle conseguenze che ne sono derivate in ambito calcistico.

Tra queste, in particolar modo, Tommasi si è soffermato sul taglio agli stipendi dei calciatori, argomento al centro di numerosi dibattiti.

Il tema in questione assume un rilievo particolare in vista della prossima assemblea di Lega in programma domani 24 marzo.

Secondo il presidente AIC si tratterebbe di una mossa contraria al coordinamento dei lavori svolti sino ad ora dall’Italia.

Queste le sue dichiarazioni:

“Credo che sia un segnale che forse non siamo allineati con il Paese”.

“Si sta parlando delle mensilità di marzo che scadono il 20 aprile, si sta parlando di una ripresa che non si sa quando sarà”,

“si sta parlando di danni che non si sono ancora calcolati, parlano fra di loro senza confrontarsi con i propri dipendenti”.

“E’ inevitabile che questo sarà uno degli argomenti di cui discutere ma credo che sarà l’ultimo dei problemi, se sarà un problema”.

E specifica:

“Se questo è l’ordine del giorno dell’assemblea di domani in Lega non sono ottimista”.

Per Tommasi questione di carattere internazionale:

“Siamo in contatto con l’Assocalciatori spagnola, non abbiamo parlato dell’argomento del taglio degli stipendi”,

“anche perché mi sembra che il Barcellona ne abbia parlato con i loro capitani”.

“Non so se questo vale per tutta la squadra, per le società”.

Lo stesso Tommasi afferma di aver discusso della riduzione agli ingaggi dei tesserati con Paolo Dal Pino, presidente della Lega di Serie A.

Sul merito il presidente AIC penserebbe che in prima istanza sia più corretto porre l’attenzione su priorità diverse, escludendo tra queste il settore del calcio.

Damiano Tommasi precisa:

“?Io ho parlato col presidente Del Pino, abbiamo concordato che dovremo vederci, che non è un tema del giorno o da parlarne sui giornali”.

“Abbiamo in Italia comparti produttivi che sono in difficoltà, il calcio forse lo è un po’ meno”.

“Sappiamo che il problema c’è e speriamo di trovare la soluzione”.

Nel corso del suo intervento radiofonico, Tommasi ha analizzato l’ipotesi di riprendere lo svolgimento del campionato in estate.

Sebbene l’idea possa rassicurare su una stabilità dell’attuale situazione, per il presidente AIC potrebbero sorgere successive difficoltà di tipo organizzativo.

Queste le sue parole in merito:

“Se si potesse tornare ad agosto sarebbe una notizia positiva”.

“Giocare è quello che tutti vorremo fare, anche perché sarebbe un segnale che la situazione si è normalizzata”.

“Tornare in campo avanti con la stagione comporta un intervento sui contratti dei giocatori che scadono a giugno”,

“e uno spostamento delle competizioni che rischiano di incidere sulla stagione 2020/21″. Bisognerebbe riprogrammare tutto”.

Poi chiosa:

“Sarebbe un sogno tornare a giocare in estate. Le soluzioni vanno trovate nel contesto, mettendo da parte gli interessi personali”.

Conclude Tommasi:

“Gli scenari con cui si ripartirà possono cambiare perché può essere che ci trasciniamo anche nella stagione prossima”,

“così come può essere che si riparta avendo chiuso la stagione in anticipo perché non c’è stata possibilità”.

“Sono tutte ipotesi, nessuno immaginava quel che sta succedendo”.

“Quel che possiamo fare da dirigenti è prepararsi ad ognuna di queste, cosa difficile perché anche oggi ci sono persone che pensano solo al proprio club”.