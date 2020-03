Coronavirus Sicilia, i positivi sono 156. Il bilancio cresce di 26 unità, 53 i ricoverati. Positivo un vigile del fuoco a Catania. Borrelli: «Le mascherine non arrivano».

Coronavirus Sicilia, i positivi sono 156

Coronavirus Sicilia, i positivi sono 156. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 12 di oggi (sabato 14 marzo),

in merito all’emergenza coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 2.100,

trasmessi all’Istituto superiore di sanità, invece, 156 campioni (26 più di ieri).

Questa la divisione nelle varie province:

Agrigento 19; Caltanissetta 2; Catania 68; Enna 2; Messina 9; Palermo 32; Ragusa 4; Siracusa 9; Trapani 11.

Risultano ricoverati 53 pazienti (quattordici a Palermo, ventitré a Catania, cinque a Messina, uno a Caltanissetta, tre ad Agrigento, due a Enna, due a Siracusa e tre a Trapani),

di cui 11 in terapia intensiva, mentre 97 sono in isolamento domiciliare; quattro sono guariti e due deceduti.

In Italia 2.795 contagiati e 175 morti in piu’ di ieri.

Sono 17.750 i malati di coronavirus in Italia, 2.795 in più di ieri, mentre il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 21.157.

Il dato è fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile.

I ricoverati in terapia intensiva sono 1.518 (190 in più rispetto a ieri), 8.372 sono ricoverati con sintomi e 7.860 sono quelli in isolamento domiciliare.

Le vittime sono arrivate a 1.441, in un solo giorno c’è stato un aumento di 175 morti ma ieri erano stati 250. I guariti salgono a 1.966 (527 in più di ieri).

In percentuale sono aumentati del 36,7% i guariti nelle ultime 24 ore, passando da 1.439 a 1.966 (+527).

Il numero dei morti, invece, è aumentato di 175, con un incremento del 13,8%, uno dei più bassi degli ultimi giorni.

Intanto le mascherine non arrivano.

Dice Borrelli:

«In tutto il mondo c’è una chiusura delle frontiere all’esportazione, penso a Paesi come India, Russia e Romania, che rappresentano il mercato dal quale i fornitori avevano recuperato mascherine.

Per questo il lavoro di recupero delle mascherine è molto faticoso. Ma è un problema non soltanto italiano nazionale».

Spiega il commissario per l’emergenza:

«Sulle mascherine il fabbisogno è su base mensile di circa 90 milioni di unità complessive. Abbiamo stipulato contratti per oltre 55 milioni di mascherine».

In conclusione Borrelli ricorda che:

«A oggi consegnate più di 5 milioni e abbiamo anche registrato 20 milioni di mascherine che avevamo contrattualizzato e che per vari motivi non sono arrivate».

Speranza: «Garantire protezione ai sanitari».

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, a fronte della situazione di emergenze vissuta da medici e infermieri afferma:

«La priorità per affrontare l’emergenza è difendere il nostro personale sanitario che sta facendo un lavoro straordinario in queste ore».

Conclude il ministro:

«Il modo migliore per farlo è garantire prima di tutto a loro i dispositivi di protezione individuale».

Ospedale Cervello di Palermo: contagiato primario.

Il primario del pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Cervello di Palermo è risultata positiva al coronavirus.

Il reparto in questo momento è chiuso e sono in corso i tamponi su tutto il personale che ha lavorato a stretto contatto con il primario.

La conferma arriva dalla direzione sanitaria Villa Sofia Cervello. Sono in corso le operazioni di sanificazioni della struttura.

Positivo un vigile del fuoco a Catania.

Tampone positivo oggi su un vigile del fuoco in servizio presso il distaccamento aeroporto del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania.

Si tratta di un istruttore aeroportuale già in quarantena da 10 giorni autonomamente.

Di ritorno da una esercitazione dal centro operativi Capannelle di Roma, dopo un turno di servizio a Fontanarossa il vigile ha accusato febbre e lievi malesseri.

Il pompiere ha deciso di astenersi dai turni di lavoro e nei giorni scorsi effettuato il tampone che oggi ha avuto esito positivo.

I locali del distaccamento sono già sanificati.