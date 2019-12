Trattativa Follieri, la parola a Pulvirenti. Il patron rossazzurro preannuncia l'interesse di una cordata di imprenditori italo-americani pronti a rilevare la società di via Magenta. Secondo lo stesso Pulvirenti, in mancanza di "credenziali bancarie che consentano di sostenere l'impegno" da parte di Raffaello Follieri la trattativa non può proseguire.

Trattativa Follieri, la parola a Pulvirenti

Trattativa Follieri, la parola a Pulvirenti. In casa Catania sorgono decisive novità sul prossimo eventuale nuovo acquirente della società di via Magenta.

Sebbene in queste ultime settimane gli indizi più certi avessero condotto a ritenere Raffaello Follieri il principale pretendente, adesso il quadro subisce ulteriori mutamenti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano “La Sicilia” il patron rossazzurro Antonino Pulvirenti sarebbe intervenuto nella vicenda.

L’attuale proprietario del Catania avrebbe bloccato la trattativa con l’imprenditore foggiano a causa della mancata ricezione delle garanzie bancarie richieste.

Inoltre lo stesso Pulvirenti avrebbe anticipato l’interesse di acquisizione da parte di una cordata italo-americana di imprenditori pronti a rilevare il club etneo.

Dunque così si aprirebbero nuovi sviluppi sulle vicissitudini attorno al futuro del Calcio Catania.

Queste le dichiarazioni di Pulvirenti:

“La trattativa con Folliero non è andata avanti”.

“Già quattro anni fa noi abbiamo posto un requisito importante per chiunque voglia comprare il Catania”: credenziali bancarie che consentano di sostenere l’impegno”.

“Perché non c’è da garantire soltanto il costo della società, cioè “io mi accollo i debiti e ti do 6 milioni”. Non è così”.

“E io ho l’obbligo di tutelare il Catania, perché se tu ti compri la società e dopo sei mesi fallisci, il fallimento è in capo a me”.

“Quindi tu mi devi dimostrare di avere disponibilità finanziarie e di poter sostenere l’intera operazione”.

Puntualizza Pulvirenti:

“Queste garanzie da Follieri non sono mai arrivate”.

“Lui ha chiesto di incontrarmi, io ho detto sì ma solo dopo la presentazione delle credenziali bancarie”.

“Cioè quello che noi chiediamo è che una banca italiana attesti che la società di Follieri è nelle condizioni di poter sostenere un’operazione fino a X milioni di euro”.

“Poi ci sediamo e trattiamo il Catania. Prima no”.

Il patron rossazzurro anticipa un dettaglio importante:

“Nella situazione di crisi in cui ci troviamo oggi è chiaro che io debba pensare a vendere la società. Mi duole il cuore ma è l’unica strada”.

“A questo punto vi anticipo che qualcosa di serio si sta muovendo”.

“E parliamo dell’interesse manifestato tramite interposta persona da un gruppo di imprenditori italo-americani”.

“Ho dei segnali importanti e credo ci siano i presupposti per fare qualcosa di veramente serio”.

“Il discorso viene portato avanti in questi giorni e sono moderatamente ottimista. Se la fortuna ci aiuta la trattativa andrà a buon fine”.

Conclude Pulvirenti:

“Il Catania in questo momento ha la forza per andare avanti e finire il campionato”.

“Ci sono infatti crediti da mercato ancora da riscuotere e ha risorse che devono ancora arrivare a maturare”.