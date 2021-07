Catania protesta contro il Green Pass e il governo. Manifestazioni un po’ in tutte le città d’Italia. A Catania slogan e cori, ma sotto controllo.

Catania protesta contro il Green Pass e il Governo

Catania protesta contro il Green Pass e il Governo. Centinaia di persone si sono date appuntamento in piazza Duomo sotto la fontana dell’elefantino simbolo della città.

Le persone munite di cartelloni e megafoni, per manifestare la loro rabbia contro l’imposizione del certificato verde che bloccherebbe molte attività a chi non è munito.

Anche a Catania, così come in tutte le principali città italiane, la gente si è radunata dalle 17,30 in piazza Duomo.

Una manifestazione di protesta contro l’imposizione dei vaccini e la dittatura sanitaria del nuovo ordine globale.

Una protesta lanciata con un tam tam sui social, ma organizzata senza preavviso e ha avuto l’effetto sperato dagli organizzatori.

I manifestanti urlano “libertà, libertà”, in testa il cartello con la scritta “Figli del Sud il popolo è sovrano”

Tra la gente una grande bandiera tricolore, e la bandiera della Trinacria lo slogan è stato “no al Green Pass” e “libertà”. Poche le mascherine.

No al Green Pass, in piazza anche in molte città italiane. Svastiche a Milano, raccolta firme a Torino Proteste in venti piazze sparse lungo la penisola.

Grande partecipazione da Milano, passando per Torino, Bologna, Roma, Napoli, Palermo e Catania.

L’obiettivo comune è opporsi all’ultimo decreto del governo Draghi. Qualche tensione in alcune città con le forze dell’ordine.