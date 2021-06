Zona bianca in Sicilia da lunedì, le nuove regole. Restano in vigore solo le norme anti-Covid basilari previste dal vecchio Dpcm.

Zona bianca in Sicilia da lunedì, le nuove regole

Zona bianca in Sicilia da lunedì, le nuove regole. Lo comunica il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, dopo aver sentito il ministro della Salute Roberto Speranza.

Secondo fonti del ministero il relativo decreto sarà firmato nel pomeriggio.

Il presidente Musumeci commenta:

«Il raggiungimento della zona bianca non deve farci dimenticare che, ancora, in Sicilia sopravvivono alcuni focolai che ci hanno costretto a dover dichiarare quattro zone rosse».

«Che sia, quindi, un’estate nella massima prudenza, pensando al vaccino per chi non lo ha ancora fatto».

Da lunedì tutta l’Italia sarà bianca, tranne la valle d’Aosta che resta gialla.

Bianche le Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano.

Tutte rientreranno nella nuova ordinanza che il ministro si accingerà a siglare.

Il direttore della Prevenzione Gianni Rezza afferma:

«La situazione procede in maniera molto buona e rispetto ad altri Paesi Ue ci troviamo in una situazione migliore perché, assieme alla campagna vaccinale, sono stati presi provvedimenti ispirati alla cautela».

In conclusione Rezza asserisce che:

«La situazione può essere osservata con un certo ottimismo, ma naturalmente l’epidemia non è finita e dobbiamo continuare con la campagna vaccinale a spron battuto».

Il ministro Speranza precisa che:

«Nel nostro Paese è stato disposto l’obbligo per il vaccino anti-Covid per gli operatori sanitari e ciò è giusto ma in questo momento non c’è la previsione di altri tipi di obbligatorietà».

Infine Speranza dice:

«Vediamo una risposta positiva dei nostri cittadini e la campagna continuerà».

In considerazione della firma cosa sarà consentito in più:

Fine dei vincoli di rientro la sera.

Il coprifuoco viene abolito ovunque, nelle zone bianche viene eliminato in automatico, ora sarà tolto anche in gialla.

Dunque non vi è più un orario di chiusura anticipato per i locali notturni. Restano in vigore solo le regole anti-Covid basilari previste dal vecchio Dpcm.

Riaprono terme, centri benessere, piscine al chiuso, circoli culturali, le sale scommesse e i bingo.

Al momento in zona bianca le discoteche possono stare aperte come ristoranti o bar, ma senza la possibilità di ballare.

La possibilità di tornare a ballare è attesa dal 1° luglio, con l’avallo del Comitato tecnico scientifico.

Ristorazione e feste private.

In zona bianca si a feste private, ricevimenti e banchetti.

Ok a cerimonie civili e religiose (matrimonio, battesimo, party di laurea, compleanno) muniti di green pass.

Restano vietati assembramenti e feste fuori dai protocolli anti-Covid nelle abitazioni.

La restrizione è applicata anche se non vi sono più limiti al numero di persone che si possono spostare verso un’abitazione diversa dalla propria.

Dopo il 21 giugno cambiano le regole sulla capienza dei tavoli dei ristoranti al chiuso.

Lunedì, infatti, scade l’ordinanza del ministro Speranza che fissava il limite a 6 persone per ogni tavolo negli spazi interni del ristorante.

Mascherine indossate anche all’aperto.

Resta l’obbligo di indossare la mascherina al chiuso e all’aperto, come in vigore nelle Regioni gialle.

Rimane il numero limite sul numero di persone che possono entrare nelle auto se non si è conviventi. Tutto previsto dal Dpcm.

Inoltre a bordo di una vettura è possibile viaggiare al massimo 3 persone.