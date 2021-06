Caldo con temperature alte, in Sicilia prima ondata. Nel fine settimana previste temperature da record quasi in tutta Italia.

L’evento metereologico si manifesterà a pochi giorni dal solstizio d’estate lunedì 21 giugno.

il caldo africano raggiungerà picchi elevati per il periodo, ma toccherà il suo apice nel corso del fine settimana quando si sfioreranno valori superiori a 40 gradi.

La tregua arriverà all’inizio della prossima settimana con le temperature inizieranno a calare dalle regioni del Nord.

Secondo i meteorologi nei prossimi giorni l’anticiclone nord africano è destinato a diventare il protagonista indiscusso sullo scenario meteo-climatico.

Questa prima ondata di calore culminerà tra sabato 19 e domenica 20 giugno.

Picchi di 39-41 gradi sono attese nel centro Sicilia, ma anche in Puglia nel Foggiano.

Vi saranno temperature di 37-38 gradi su alcuni tratti della Val Padana come in Emilia e in particolare tra il Bolognese e il Ferrarese e nelle aree più interne della Toscana.

Durante l’ondata che si registrerà a fine settimana ad accentuare il disagio l’aumento dell’afa.

Quest’ultima sempre nei giorni indicati contribuirà a mantenere la percezione delle temperature molto elevate anche durante la notte.