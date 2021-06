Covid in Sicilia, 200 positivi e 8 morti. i test eseguiti nelle ultime 24 ore, sono 15.269 (ieri 9.911). La percentuale di positivi scende da 1,6% a 1,3%.

Covid in Sicilia, 200 positivi e 8 decessi. I contagiati sono 37 in più rispetto a ieri. Crescono i test eseguiti nelle ultime 24 ore, 15.269 (ieri 9.911).

La percentuale di positivi scende dall’1,6% all’1,3%. La regione è ancora al primo posto in Italia per numero di contagi giornalieri.

I morti sono 8, i guariti 456. Nelle terapie intensive sono ricoverate 34 persone (5 meno di ieri).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

Catania 80; Agrigento 28; Caltanissetta 24; Palermo 20; Trapani 15; Siracusa 11; Enna 11; Ragusa 10 e 1 a Messina.

In Italia crescono contagi e decessi.

I positivi al test del coronavirus nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 1.255 (ieri erano 907). Le vittime del giorno sono 63, ieri erano 36.

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 212.112 (ieri erano 79.524). Il tasso di positività è lo 0,6%, in calo rispetto a 1,1% di ieri.

I pazienti complessivi ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia sono 504, con un calo di 32 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono 26 (ieri erano 11). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.333, in calo di 132 unità rispetto a ieri.