Elezioni universitarie, studenti catanesi al voto on line. Il voto interesserà 40 mila studenti catanesi martedì 25 e mercoledì 26 maggio.

Elezioni universitarie, studenti catanesi al voto on line

Si vota dalle 9 alle 19 per organi collegiali superiori, consigli di dipartimento e corsi di studio, coordinamento della facoltà di Medicina per lo scorcio anno 2020/2021 e biennio 2021/2023.

Quarantamila studenti iscritti all’università di Catania saranno chiamati alle urne per eleggere i loro rappresentanti in seno agli organi collegiali superiori (Senato accademico, Consiglio di amministrazione, Comitato per lo sport e Nucleo di valutazione).

Le urne si apriranno per il rinnovo dei consigli di dipartimento e delle Strutture didattiche speciali di Architettura e Lingue e letterature straniere,

ai consigli dei corsi di studio e al coordinamento della Scuola “Facoltà di Medicina”.

Gli eletti resteranno in carica per lo scorcio dell’anno accademico 2020/2021 e il biennio 2021/2023.

Per le restrizioni emergenza sanitaria, le elezioni si svolgeranno in modalità telematica con un sistema di voto elettronico “Eligo voting”.

Questo sistema on line garantirà la segretezza e l’anonimato dei voti espressi.

Ogni elettore potrà votare utilizzando il proprio pc, tablet o telefono cellulare tramite le proprie credenziali per l’accesso a Microsoft Teams, normalmente utilizzate per la didattica a distanza.

I “seggi” saranno aperti in entrambi i giorni, dalle 9 alle 19.

Si voterà per designare 6 rappresentanti al Senato accademico, 2 al Consiglio di amministrazione, 2 al Nucleo di valutazione e 2 al Comitato per lo Sport universitario.

Elezione per i rappresentanti nei dipartimenti e strutture didattiche speciali, nei corsi di studio e alla Scuola “Facoltà di Medicina”.

Chi è chiamato al voto telematico.

Hanno diritto all’elettorato attivo tutti gli studenti, in corso o fuori corso, regolarmente iscritti all’università di Catania alla data di indizione delle elezioni.

Il quorum stabilito per la validità delle votazioni è fissato al raggiungimento del 15% degli aventi diritto al voto per ogni singola consultazione.

Scrutinio e pubblicazione dei dati.

Lo spoglio si svolgerà giovedì 27 maggio, dalle 9, a cura della Commissione elettorale presso il Palazzo centrale dell’ateneo catanese.

Il risultato delle votazioni sarà pubblicato nel pomeriggio.

Ecco le liste e i candidati agli organi collegiali superiori:

Senato accademico.

Lista 1 We Love Unict:

Alessandra Leonardi, Rosario Francesco Licciardello, Gaia Giangregorio, Giovanni Saeli, Rosario D’Agate, Roberta Pernaci;

Lista 2 Actea Crediamoci:

Eleonora Ardizzone, Francesco Projetto, Antonio Sferrazzo, Anna Pistorio, Marco Di Mauro, Gianmarco Lombardo;

Lista 3 Archè:

Alessio Leoncini, Dario Di Guardia, Giulia Di Perna, Ilaria Palermo, Federico Ursino, Marco Guercio;

Lista 4 La Finestra-Liberi di scegliere:

Sara Zappulla, Francesco Lamagna, Lorenzo Commis, Alessandro Cinnirella, Alessandro Spinale, Isabella Greco;

Lista 5 Arcadia-Nike:

Giuseppe Trovato, Francesca Alessandro, Michelle Finocchiaro, Gaia Miceli, Massimiliano Di Guardo, Marco Filloramo;

Lista 6 Alleanza-Azione Universitaria:

Simone Diquattro, Salvatore Di Stefano, Giuseppe Pisa, Gianluca Garofalo, Luciano Sicali, Francesco Valore;

Lista 7 Siamo Futuro-Libertas-Orizzonte Italia:

Marco Privitera, Luca D’Emilio, Vincenzo Longo, Biagio Gravina, Alessio Noto, Chiara Vizzini;

Lista 8 Citing:

Rebecca Barbagallo, Gianfranco Comitini, Giusy Bongiovanni, Christian Barbera, Giovanni Mirulla, Emanuele Russo;

Lista 9 Università Popolare-Spl:

Carlo Arcidiacono, Marco Leone, Carlotta Cimbali, Tatiana Lo Bartolo, Irene Gentile, Giorgia Schilirò.

Consiglio di Amministrazione.

Lista 1 Sos Unict:

Christian Cutrona, Francesco Fusco;

Lista 2 Cambiamo Unict:

Andrea Girlando, Simone Brucato;

Lista 3 Ripartiamo Unict:

Enrico Rapisarda, Alessio Liberti.

Nucleo di valutazione.

Lista 1 Cambiamo Unict:

Roberta Nicotra, Marco Piro;

Lista 2 Ripartiamo Unict:

Giuseppe Dimartino, Giuseppe Catalano;

Lista 3 Sos Unict:

Sergio Di Mauro, Daniele Torrisi.

Comitato per lo sport universitario.

Lista 1 Cambiamo Unict:

Emmanuele Consoli, Carlo Mammana;

Lista 2 Ripartiamo Unict:

Mattia Di Stefano, Alberto Santoro;

Lista 3 Sos Unict:

Stefania Guttadauro, Beatrice Scuderi.