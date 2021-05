Sicilia in zona gialla lunedì, Speranza firma. l’Italia ridefinita tutta area gialla, tranne la Valle d’Aosta che resta arancione. In giallo anche la Sardegna.

Sicilia in zona gialla lunedì, Speranza firma. Lo ha annunciato il presidente della Regione Nello Musumeci.

L’annuncio dopo il parere del ministro per la Salute Roberto Speranza che firmerà in giornata una nuova ordinanza la quale entrerà in vigore dal 17 maggio.

Quindi, l’Italia sarà tutta in giallo, tranne la Valle d’Aosta che resta arancione. Riconosciuta area gialla anche la Sardegna.

Il presidente della Ragione Siciliana Nello Musumeci afferma:

«Dopo tante sofferenze si torna finalmente a respirare e provo gioia soprattutto per gli operatori economici, coloro cioè che più hanno finora sofferto».

«Teniamoci caro questo risultato, con senso di responsabilità e con il rispetto verso le norme di prevenzione».

«La battaglia finale si vince solo quando tutti i siciliani si saranno accostati al vaccino».

Aggiunge il capo della giunta regionale:

«Oggi un’altra buona notizia dal fronte della pandemia riguarda i vaccini».

«Al momento si stanno superando i numeri di ieri e spero arriveremo a lambire le 50 mila somministrazioni».

Spiega Musumeci, zona gialla e vaccini, due grandi responsabilità:

«proseguire con lo stesso ritmo sui vaccini e non disperdere i sacrifici che ci hanno portato a vedere drasticamente ridotti i contagi».

Infine, conclude il Presidente della Regione:

«Il virus c’è ancora e non possiamo abbassare la guardia».

Designate due nuove zone rosse in Sicilia.

L’aumento dei positivi farà scattare le restrizioni a Portopalo di Capo Passero, in provincia di Siracusa e Santa Teresa di Riva, nel Messinese.

L’ordinanza di Musumeci avrà efficacia da domenica 16 a mercoledì 26 maggio.

Aumentano, inoltre, i Comuni al di sotto dei mille abitanti, per i quali si sta predisponendo la vaccinazione di massa.

Si procederà alla somministrazione di dosi per tutta la popolazione di età superiore ai 18 anni ad Acquaviva Platani, Buscemi, Gratteri, Raccuja e Ucria.

Nell’ordinanza, inoltre, sono forniti chiarimenti interpretativi per l’esercizio della attività di ristorazione all’aperto.