Vaccini senza prenotazione a Catania per insegnanti

Vaccini senza prenotazione a Catania per insegnanti. Da oggi si aprono le porte per la vaccinazione, senza prenotazione.

L’iniziativa quindi è anche per gli insegnanti e gli operatori della scuola.

In provincia di Catania gli utenti che rientrano in questo target potranno recarsi direttamente presso l’hub e i punti di vaccinazione territoriali.

Gli interessati dovranno esibire un’autocertificazione attestante l’appartenenza alla categoria ‘mondo scuola’.

In merito al programma il manager dell’Asp di Catania Maurizio Lanza dichiara:

«Allunghiamo ancora il passo per raggiungere gli obiettivi prefissati dal governo regionale e ritornare presto e in sicurezza alla normalità».

Aggiunge il manager:

«La campagna di vaccinazione che, come sistema Paese, stiamo portando avanti rappresenta il più grande intervento di sanità pubblica che si ricordi».

Conclude Lanza:

«Invito pertanto i cittadini ad aderire con convinzione e ad avere fiducia nella scienza e nelle Istituzioni».

Interviene anche il commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti:

«Il nuovo via libera alle vaccinazioni per gli insegnanti, sospese per chi non aveva ancora ricevuto la somministrazione della prima dose è un nuovo passo in avanti in direzione dell’immunizzazione a tappeto della popolazione».