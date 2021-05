Covid a Catania, scatta il divieto di stazionamento. La prefettura di Catania dopo un vertice con istituzioni e forze dell’ordine prende le decisioni.

Covid a Catania, scatta il divieto di stazionamento. La prefettura di Catania dopo un vertice con istituzioni e forze dell’ordine prende le decisioni.

«Per contrastare pericolosi assembramenti di cittadini nelle piazze e strade del centro storico dove si svolge la movida,

alla luce degli episodi di massiccia presenza di avventori nell’ultimo fine settimana in alcune aree della città che hanno determinato un clima di allarme sociale,

per le possibili ricadute sulla situazione epidemiologica da Covid è stato deciso di adottare nuovi provvedimenti».

«Su proposta del sindaco si è stabilito di emanare un’ordinanza con la quale si dispone il divieto di permanenza e stazionamento per le persone a partire dalle prossime giornate,

venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 maggio, in via sperimentale dalle 18 alle 5, nelle seguenti aree:

piazza Sciuti, Teatro Massimo e piazza Currò; via Gemmellaro; via Santa Filomena; piazza Scammacca; via Pulvirenti».

Resta consentita la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti nel rispetto delle norme anti Covid e del divieto di assembramento.

«E’ consentito l’accesso alle abitazioni private e per comprovate esigenze lavorative, ovvero situazioni di necessità o motivi di salute».

Il prefetto Maria Librizzi ha evidenziato:

«quest’ultimo sforzo predisposto possa essere recepito come ulteriore tentativo di contrastare le intemperanze di una minoranza che vanifica gli sforzi della maggioranza dei catanesi».

Interviene il sindaco di Catania Salvo Pogliese che afferma:

«Già lunedì scorso avevo concordato con il prefetto la necessità di attuare i provvedimenti necessari a prevenire i fenomeni di assembramento che,

sono registrati in queste strade e piazze, spesso davanti gli stessi esercizi commerciali che hanno facoltà di vendere in asporto, in palese violazione delle norme per il contenimento del Covid-19.

Aggiunge il primo cittadino:

«Un inaccettabile disprezzo delle regole che va ricondotto sui binari delle condotte responsabili con provvedimenti straordinari».

Ringrazio tutti i componenti del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che hanno condiviso la nostra proposta, contribuendo con suggerimenti a renderla eseguibile, nell’interesse di tutti.

Conclude il sindaco Pogliese:

«Colgo l’occasione per lanciare un nuovo ennesimo appello a tenere comportamenti che siano in linea con il grave momento di pandemia che attraversiamo,

affinché non si ripetano i gravi episodi delle scorse settimane che hanno costretto le forze dell’ordine a intervenire per sgomberare gli affollamenti e le risse,

di cui auspichiamo vengano presto individuati i colpevoli di condotte in taluni casi francamente inqualificabili».

Il primo cittadino ha disposto che durante il fine settimana nelle zone della movida siano presenti personale comunale e volontari della protezione civile in ausilio agli agenti alle forze dell’ordine che vigileranno.