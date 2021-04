Verso Catanzaro-Catania, parla Baldini - video. Ulteriore possibilità dal primo minuto per Di Piazza prima punta, dubbio in mediana fra Izco e Rosaia.

Verso Catanzaro-Catania, parla Baldini – video. Alla vigilia della trasferta contro il Catanzaro valevole per la trentaseiesima giornata di Serie C,

gara in programma domenica 18 aprile alle 12 e 30 allo stadio “Nicola Ceravolo”, e una corsa al podio in ottica playoff aperta quanto non mai in quest’ultimo rush finale di stagione,

nell’odierna conferenza stampa pre-gara a Torre del Grifo il tecnico etneo Francesco Baldini ha analizzato l’entità del match,

sottolineando la costanza del collettivo etneo e la voglia di portare a casa la quinta vittoria di fila.

In occasione della sfida di domani mister Baldini potrà contare sulla disponibilità di Tommaso Silvestri e Denis Tonucci in difesa,

mentre a centrocampo l’allenatore rossazzurro deciderà all’ultimo se mandare dal primo minuto uno fra Mariano Izco e Giacomo Rosaia,

in virtù della squalifica per somma di ammonizioni ai danni di Nana Welbeck.

Infine, crescono le possibilità di una conferma per quanto concerne il tridente d’attacco composto da Matteo Di Piazza, con Reginaldo come alternativa, e dagli esterni Andrea Russotto e Francesco Golfo.

Queste le parole di Francesco Baldini:

“Continuo a non guardare la classifica nonostante tutti sappiamo quanto sia importante questa partita”.

“Non cambieremo atteggiamento, e abbiamo studiato il Catanzaro in ogni minimo particolare”.

Spiega il tecnico:

“Abbiamo una gran voglia di continuare il percorso che abbiamo intrapreso, sia a livello di condizione atletica,

sia di risultato, a livello di prestazione abbiamo voglia di crescere”.

Conclude Baldini con il focus sul Catanzaro:

“È una squadra che anche con assenze ha vinto contro il Bisceglie, mi aspetto una partita combattuta”.

“Il collettivo del Catanzaro è allenato bene,

ma andremo là a fare la nostra prestazione”.

Ecco i ventiquattro convocati etnei per la gara in casa del Catanzaro:

PORTIERI: 22 Miguel Ángel Martínez, 1 Antonio Santurro;

DIFENSORI: 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai, 3 Claiton Dos Santos Machado, 4 Antonio Giosa,

20 Giovanni Pinto, 17 Simone Sales, 5 Tommaso Silvestri,

18 Denis Tonucci, 29 Andrea Zanchi;

CENTROCAMPISTI: 23 Jacopo Dall’Oglio, 13 Mariano Julio Izco,

15 Luis Alberto Maldonado Morocho, 8 Giacomo Rosaia;

ATTACCANTI: 33 Matteo Di Piazza, 10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca, 28 Francesco Matteo Golfo,

19 Kalifa Manneh, 14 Antonio Piccolo, 7 Andrea Russotto,

9 Manuel Sarao, 30 Michele Volpe,

11 Agapios Vrikkis.