Covid in Sicilia, studio Gimbe più zone rosse. I Comuni siciliani in zona rossa sono attualmente centodieci. Lo studio è della fondazione Gimbe.

Covid in Sicilia, studio Gimbe più zone rosse. Nella settimana 7-13 aprile nell’isola risulta in peggioramento l’indicatore relativo ai “casi attualmente positivi per 100 mila abitanti”.

Infatti sono 506 i casi per 100 mila abitanti un 9,3% in più rispetto alla settimana precedente. I dati sono riportati nel report della fondazione Gimbe.

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19; la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è il 6,5% (media Italia 6,8%);

la percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è il 36,1% (media Italia 43,9%); la percentuale di popolazione 70-79 che ha completato il ciclo vaccinale è ill 5,4% (media Italia 3%).

I Comuni in zona rossa nell’Isola sono attualmente 110.

Nel resto d’Italia frenano i contagi da SarsCov2, ma sono ancora più di 200 i pazienti che ogni giorno entrano in terapia intensiva.

Nella settimana tra il 7 e 13 aprile, si è osservata una riduzione del 15,4% dei nuovi casi, un aumento dei decessi del 7,5% rispetto a quella precedente, e un inizio di alleggerimento del carico per gli ospedali.

In particolare il rapporto ha rilevato tra il 7e 13 aprile 106.326 nuovi casi contro i 125.695 della settimana precedente,

un calo del 5,8% degli ingressi in terapia intensiva (-217) e dei ricoverati con sintomi (-8,1%).

Sono aumentate le morti (3.083 vs 2.868).

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe commenta:

«I nuovi casi e la loro variazione percentuale continuano a scendere ma con un bacino di 520 mila casi attualmente positivi è impossibile riprendere il tracciamento dei contatti».

Renata Gili, responsabile ricerca Servizi Sanitari Gimbe aggiunge:

«Sul fronte ospedaliero le curve dei ricoveri con sintomi e delle terapie intensive hanno iniziato una discesa lenta e irregolare».

spiega la Gili:

«Ma i numeri assoluti restano elevati e in molte Regioni gli ospedali sono ancora in affanno».

Intanto, a livello nazionale l’occupazione dei posti letto in terapia intensiva (39%) e area medica (41%) è ancora superiore alle soglie di allerta (rispettivamente 30% e 40%).

In particolare sono 7 le regioni ancora sopra la soglia di allerta per i posti letto di area medica e 13 per le terapie intensive.

Marco Mosti, direttore operativo Gimbe conclude:

«Si conferma il calo dei nuovi ingressi giornalieri in terapia intensiva ma ogni giorno la media degli ingressi supera i 200».