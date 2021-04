Covid in Sicilia, 1.282 nuovi positivi e 19 morti. Ancora un po’ di caos nelle valutazioni, mancano i test rapidi. I dati per provincia.

Covid in Sicilia, 1.282 nuovi positivi e 19 morti

Covid in Sicilia, 1.282 nuovi positivi e 19 morti. In crescita i casi di coronavirus in Sicilia. Dopo la confusione creato ieri, oggi il bollettino quotidiano registra un notevole aumento dei contagi.

I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono 10.305, ma la Regione ha comunicato di non aver potuto rilevare quelli con test antigenico.

In questa situazione, il tasso di positività sale al 12,4%, percentuale che si prospetta poco significativa.

La Regione Siciliana oggi è nona in Italia per numero di contagi giornalieri. Nelle ultime 24 ore le vittime sono 19 e aumentano il totale a 4.647.

Complessivamente il numero dei positivi attualmente è di 19.870 con 59 casi in meno rispetto a ieri. I guariti sono 82.

Negli ospedali i ricoverati sono 1.039, 8 in più rispetto a ieri. Nelle terapie intensive registrate 143 persone, tre in più rispetto sempre a ieri.

Questi gli attuali contagiati suddivisi per provincia:

Palermo 70 nuovi casi; Catania -60; Messina -21; Siracusa 15; Trapani -73; Ragusa 58; Caltanissetta 12; Agrigento 35 ed Enna 15.

Fondazione Gimbe, calano i nuovi positivi.

In Sicilia nella settimana dal 24 al 30 marzo, secondo l’analisi della Fondazione Gimbe di Bologna, risulta in peggioramento.

L’aggravamento dell’indicatore dei “casi attualmente positivi per 100 mila abitanti” (357, erano 338 la settimana precedente).

Si registra una diminuzione dei nuovi positivi rispetto alla settimana precedente (variazione percentuale pari al 2,5% in meno).

Sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica 23% (soglia di saturazione al 40%, media Paese 44%).

Terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19 il 16% (soglia di saturazione al 30%, media Paese 41%).

La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è il 4,8% (media Italia 5,3%). Gli over 80 che hanno completato il ciclo vaccinale è il 25,5% (media Italia 28,8%).

La popolazione di 70-79 anni che ha completato il ciclo vaccinale è il 1,5% (media Italia 1,8%). Le dosi di vaccino somministrate alla categoria “altro” fascia 16-69 sono 151.994 pari al 19,5% (media Italia 8,7%).

I contagi in Italia restano nella media, molto alto il numero delle vittime.

Secondo i dati del ministero della Salute, i positivi al test del coronavirus in tutto il Paese nelle ultime 24 ore sono 23.649. Ieri erano 23.904.

Le vittime in un giorno sono 501 (ieri 467).

I tamponi molecolari e antigenici eseguiti sono 356.085 (ieri erano 351.221). Il tasso di positività è il 6,6%, in calo dello 0,2% rispetto a ieri, quando era il 6,8%.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid sono 3.681, 29 meno di ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite (terzo giorno consecutivo di calo).

Gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 244 (283 ieri). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate complessivamente 28.949 persone, in calo di 231 unità rispetto a ieri.

I contagi da inizio epidemia sono complessivamente 3.607.083, i morti 109.847. I positivi attuali sono 563.479 (971 in più rispetto a ieri).

I guariti e dimessi in totale sono 2.933.757 (20.712 in più). In isolamento domiciliare si registrano 530.849 persone (2.462 in più).