Covid in Sicilia, 560 nuovi contagi e 14 vittime. Gli infettati sono 21 in più rispetto a ieri. I test effettuati sono 26.837.

Il tasso di positività scende dal 2,1% al 2%. La Sicilia nel contagio giornaliero delle regioni è undicesima.

Le vittime del virus sono 14. I guariti sono 1.130. Negli ospedali sono ricoverate 20 persone in meno (uno in più in terapia intensiva).

Ecco i nuovi contagiati suddivisi per provincia:

257 Palermo; 97 Catania; 51 Messina; 47 Siracusa; 38 Caltanissetta; 24 Ragusa; 22 Agrigento; 17 Trapani e 7 Enna.

La variante inglese in provincia di Ragusa supera i cento casi.

Sono più di 100 i contagi Covid da variante inglese accertati nel ragusano.

Secondo le analisi su tamponi molecolari effettuati negli ultimi giorni dal Policlinico di Catania.

La facilità di diffusione della variante inglese, nel territorio ibleo, è di circa il 40% superiore rispetto al virus originario e si diffonde di più nella fascia dei giovani.

In Sicilia i vaccinati sono il 2.3% della popolazione.

I dati fanno parte dell’analisi settimanale che pubblica la Fondazione Gimbe di Bologna.

La percentuale di popolazione nell’isola che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 2,33%.

Gli ultraottantenni che hanno terminato la vaccinazione è 1,6%.

Dal 24 febbraio al 2 marzo risulta in peggioramento l’indicatore relativo alla “Variazione percentuale dei nuovi casi” rispetto alla settimana precedente.

I posti letto in area medica sotto la soglia di saturazione sono il 19% rispetto al limite del 40%.

Lo spazio in terapia intensiva è al 15%, rispetto al limite del 30%, occupati da pazienti Covid-19.

Nelle province di Agrigento e Catania, dal 24 febbraio al 2 marzo, si registra una variazione percentuale dei nuovi casi maggiore del 20%, rispetto alla settimana precedente.

In Italia sale il numero degli infettati, diminuiscono i morti.

I test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in tutto il Paese sono 22.865. Ieri i positivi erano stati 20.884.

Le vittime sono 339 a fronte delle 347 di ieri.

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore sono 339.635, ieri erano 358.884.

Il tasso di positività è il 6,7%, ieri era il 5,8%, oggi si registra un aumento dello 0,9% punti percentuali.

I pazienti in terapia intensiva affetti da Covid-19 sono 2.475, in aumento di 64 unità nel saldo quotidiano tra ingressi e uscite.