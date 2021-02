Catania cerca riscatto contro il Bari. Il match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie C è in programma domenica 21 febbraio alle 15 allo stadio "Angelo Massimino".

Catania cerca riscatto contro il Bari

Catania in cerca del riscatto contro il Bari. A seguito della disfatta sul campo della Ternana per cinque a uno in favore dei rossoverdi,

il Catania torna in casa per affrontare un’altra corazzata del Girone C di quest’anno,

ovvero il Bari, attualmente ferma al terzo posto in classifica dopo una buona frazione di campionato dietro la capolista di mister Lucarelli.

Il match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie C è in programma domenica 21 febbraio alle 15 allo stadio “Angelo Massimino”.

In casa Catania mister Raffaele ha la priorità di ricompattare le forze e tornare fra le mura amiche con un approccio competitivo,

pur con le dovute indisponibilità in rosa fra cui quelle di Zanchi, uscito malconcio durante il primo tempo della scorsa gara.

Inoltre c’è attesa per scoprire le condizioni degli attaccanti Piccolo e Russotto,

con Sarao che potrebbe ribadire la conferma come prima punta rispetto a Reginaldo dal primo minuto.

Per la formazione rossazzurra il confronto con il Bari non sarà di facile entità,

sebbene gli etnei possano sfruttare in loro favore il risultato della gara d’andata,

che vide vincitori i pugliesi sul punteggio di quattro a uno in casa biancorossa.

Sulla sponda opposta, tuttavia, l’obiettivo primario è risollevare le sorti di una stagione tanto anomala quanto inaspettata,

soprattutto per una squadra come il Bari a inizio anno considerata tra le favorite per la vittoria del campionato.

Tuttavia da poco tempo la formazione pugliese ha la possibilità di cambiare le carte in tavola,

grazie all’arrivo di Massimo Carrera sulla panchina barese al posto del siciliano Gaetano Auteri,

dopo la sconfitta dei biancorossi in casa contro la Viterbese.

Infatti, all’esordio con il Bari nella scorsa giornata, mister Carrera è riuscito a conquistare tre punti importanti contro il Monopoli,

mettendo in atto un 4-3-3 che permette al reparto difensivo di partecipare alle manovre d’attacco e aumentare il pressing.

Dunque nella gara di domenica al “Massimino” non sarà utopia assistere a un match combattuto,

con il Catania che vuole archiviare la pesante sconfitta contro la Ternana,

e il Bari impegnato a tenere fede alla ricostruzione del percorso sino ad ora affrontato,

senza doversi escludere a priori un cambio di passo dei pugliesi in vista della lotta al secondo posto in classifica.