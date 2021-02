Catania-Monopoli 3-1, 'remuntada' etnea. La formazione etnea inaugura il girone di ritorno con una vittoria al "Cibali" in attesa del recupero del match contro la Paganese. Il Monopoli non allontana lo spettro dei playout.

Catania-Monopoli 3-1, ‘remuntada’ etnea

Catania-Monopoli 3-1, ‘remuntada’ etnea. Il Catania ospita il Monopoli allo stadio “Angelo Massimino” in occasione della ventunesima giornata di Serie C,

la prima che apre effettivamente il girone di ritorno per la formazione etnea.

I padroni di casa scendono in campo con il 3-4-3. Tra i pali ancora titolare il giovane Alessandro Confente.

Foto Riccardo Caruso

Nel tridente difensivo spazio ai laterali Simone Sales e Tommaso Silvestri con Antonio Giosa in mezzo,

quest’ultimo all’esordio in maglia rossazzurra.

Sulle corsie esterne spazio ai terzini avanzati Luca Calapai e Andrea Zanchi,

mentre a centrocampo conferma per Nana Welbeck e Giacomo Rosaia.

Nel reparto offensivo riflettori puntati sul ritorno di Matteo Di Piazza alle falde dell’Etna in posizione di esterno assieme a Kalifa Manneh,

e la prima punta Reginaldo a completare gli undici titolari.

Il Monopoli di mister Scienza scende in campo con il 3-5-2. In porta conferma per Giacomo Satalino.

In difesa titolari Cristian Riggio e Mario Mercadante ai lati con il centrale Nicola Bizzotto.

A centrocampo il tecnico biancoverde sceglie i mediani Lorenzo Paolucci e Marco Piccinni alle spalle del playmaker Francesco Vassallo,

mentre sugli esterni titolarità affidata a Massimo Tazzer e Manuel Nicoletti.

Foto Riccardo Caruso

Infine in attacco spazio al duo offensivo composto da Cristian Bunino ed Ernesto Starita.

Il match parte con un piglio agonistico a ritmi elevati per entrambe le squadre,

che provano a spingere in avanti sfruttando il possesso palla sulla metà campo.

Nello specifico è il Catania a dimostrare maggiore propositività,

come avviene nei primi dieci minuti quando Di Piazza prova il cucchiaio in area ma viene bloccato dal pressing difensivo avversario,

tentando anche di conquistare un calcio di rigore ma senza successo.

Di contro il Monopoli si rende insidioso durante le manovre offensive sulle corsie esterne,

esprimendo un fraseggio compatto tra i reparti.

Fino alla prima metà del primo tempo le due squadre non capitalizzano sotto porta,

sebbene la gara prenda una piega diversa soltanto al minuto 19 quando il Monopoli va in vantaggio sulla prima conclusione nello specchio.

Infatti in questa occasione Tazzer porta palla sulla destra e tende il cross per Bunino che,

saltando la marcatura di Silvestri, beffa Confente di testa insaccando in rete il gol dello zero a uno.

Foto Riccardo Caruso

In questi frangenti la formazione pugliese riesce a mantenere una chiusura difensiva che impedisce agli etnei di andare al tiro,

mentre il Catania fatica a trovare spazi liberi e a realizzare un dialogo serrato in fase difensiva.

La prima conclusione del Catania, infatti, arriva solo al minuto 31 con Giosa che,

ricevendo palla da Rosaia sugli sviluppi di un corner,

stacca forte di testa spedendo la sfera di poco a lato della porta.

Ciononostante gli etnei prendono piano piano coraggio e costruiscono maggiormente per vie centrali,

riuscendo a pareggiare i conti al minuto 40.

Infatti, nel corso di una ripartenza, Manneh spinge verso destra Calapai che aggancia il pallone,

e tende un assist prelibato in area per Di Piazza,

il quale colpisce di testa e manda la sfera dove Satalino non può arrivare,

siglando così la rete dell’uno a uno, la prima al ritorno in maglia rossazzurra.

Prima della fine del primo tempo il Monopoli prova l’affondo verso la rete avversaria con Bunino,

che dalla distanza tenta la conclusione di potenza ma calcia sopra la traversa.

Al rientro dagli spogliatoi mister Raffaele inserisce forze fresche sostituendo Zanchi e Manneh al posto di Dall’Oglio e Biondi,

passando al 3-5-2 per mantenere più possesso palla,

mentre mister Scienza mantiene l’assetto della prima frazione di gara.

Foto Riccardo Caruso

Dopo due minuti dal fischio d’inizio i pugliesi impegnano la difesa etnea quando Nicoletti prova la sassata su punizione,

ma Confente gli nega la gioia del gol respingendo in corner.

Ma l’approccio più contenitivo del Catania regala i suoi frutti al minuto 48 quando i rossazzurri realizzano la rimonta.

Stavolta, infatti, Di Piazza inserisce un assist rasoterra sotto porta che Dall’Oglio sfrutta dove Reginaldo non arriva,

calciando di prima il tap in che permette al Catania di scavalcare gli avversari sul punteggio di due a uno.

A questo punto la squadra siciliana corre ai ripari con la sostituzione del nuovo arrivato Golfo,

il quale prende il posto di Di Piazza nel modulo del tecnico etneo accanto a Reginaldo in attacco.

Sulla sponda opposta mister Scienza sposta il baricentro in zona più offensiva e concede spazio in campo a Zambataro per Riggio,

e inserendo più tardi Currarino e Liviero per Piccinni e Tazzer.

Così il Monopoli prova a recuperare le distanze al minuto 65 quando Nicoletti cerca l’angolino su calcio di punizione,

ma il centrocampista pugliese non centra lo specchio della porta.

In seguito il Catania non sfrutta al meglio una ripartenza al minuto 73 quando Dall’Oglio,

ricevendo palla dalle retrovie, tenta il tiro da fuori area lanciando il pallone fuori misura.

Inoltre i rossazzurri dimostrano più costanza in attacco e riescono ad allungare le distanze come avviene al settantanovesimo,

minuto in cui Reginaldo segna la sua prima rete in campionato valevole per il gol del tre a uno.

In questa occasione Silvestri fa da sponda per l’attaccante etneo sotto porta,

il quale aggancia la sfera e calcia di prima beffando Satalino.

Inoltre gli etnei ci riprovano al minuto 92 con Maldonado durante una punizione,

ma stavolta il portiere biancoverde si fa trovare pronto e blocca il pallone senza difficoltà.

Nonostante i cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara,

le due squadre non vanno oltre il risultato senza rendersi ulteriormente pericolose.

Dunque il Catania inaugura il girone di ritorno con una vittoria interna nell’attesa di recuperare la gara contro la Paganese,

mentre il Monopoli non allontana lo spettro dei playout pur mantenendo un buon equilibrio nel primo tempo.

Catania-Monopoli 3-1, ‘remuntada’ etnea.

CATANIA-MONOPOLI 3-1

CATANIA (3-4-3): Confente; Sales (82′ Tonucci), Giosa, Silvestri; Calapai, Welbeck, Rosaia (82′ Maldonado), Zanchi (46′ Dall’Oglio); Manneh (46′ Biondi), Reginaldo, Di Piazza (60′ Golfo).

A disp. di Raffaele: Martinez, Noce, Claiton, Tonucci, Albertini, Izco, Maldonado, Dall’Oglio, Biondi, Golfo, Vrikkis.

MONOPOLI (3-5-2): Satalino; Riggio (62′ Zambataro), Bizzotto, Mercadante; Tazzer (66′ Currarino), Paolucci, Vassallo, Piccinni (66′ Liviero), Nicoletti; Bunino (72′ Soleri), Starita.

A disp. di Scienza: Taliento, Oliveto, Arena, Lombardo, Steau, Guiebre, Liviero, Zambataro, Samele, Soleri, Currarino.

ARBITRO: Federico Longo (Paola)

AMMONIZIONI: Mercadante (MON), Zanchi (CT), Piccinni (MON), Sales (CT), Silvestri (CT), Vassallo (MON)

RECUPERO: 1′ p.t.; 5′ s.t.

MARCATORI: 19′ Bunino (MON); 40′ Di Piazza (CT); 48′ Dall’Oglio (CT); 79′ Reginaldo (CT)