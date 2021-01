Calcio Catania, il primo acquisto è Sales. Entra in squadra un calciatore ben conosciuto da Raffaele durante le stagioni trascorse a Potenza.

Calcio Catania, il primo acquisto è Sales. Alla corte di mister Raffaele arriva il primo innesto della squadra etnea,

dopo le ultime settimane in cui la dirigenza etnea ha lavorato per le cessioni di Piovanello all’Imolese, Emmausso al Lecco e infine Gatto in prestito alla Cavese.

Si tratta di Simone Sales, difensore classe 1988 che il tecnico rossazzurro conosce a pieno regime durante il periodo trascorso con il Potenza,

sfruttandolo da titolare in più occasioni tra il 2018 e il 2020 e rendendosi un perno fondamentale per la difesa rossoblu dello stesso Raffaele.

Sales ha cominciato a muovere i primi passi nel calcio professionistico con il Cuoiopelli Cappiano Romaiano dal 2007 al 2009 sommando quattordici presenze.

Inoltre nel corso della sua carriera il neo-acquisto etneo si è distinto tra le file della Cremonese dal 2009 al 2014,

siglando anche una rete in meno di settanta presenze.

e arrivando a trovare spazio anche con club di spicco come Lecce, Venezia, Carrarese e Teramo,

prima di approdare al Potenza nel 2018.

Con la formazione lucana lo stesso Sales ha dimostrato costanza e grinta negli undici titolari dell’attuale allenatore rossazzurro,

arrivando a racimolare quarantotto presenze condite da un gol.

Secondo un comunicato ufficiale del Calcio Catania, l’ex difensore rossoblu arriva alle falde dell’Etna dal Monopoli,

squadra con la quale ha giocato in quattordici occasioni sino ad ora dopo l’approdo a inizio stagione,

e sarà sotto contratto con il club di via Magenta fino al 30 giugno 2022.

Questo il comunicato ufficiale:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Società Sportiva Monopoli 1966 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Sales,

nato a Sanarica (Lecce) il 31 gennaio 1988″.

“Il difensore, che nella stagione in corso ha sommato 14 presenze in biancoverde,

si lega al nostro club fino al 30 giugno 2022″.

Qualche dettaglio su Sales:

“Dopo gli esordi in ambito professionistico con il Cuoiopelli Cappiano Romaiano, l’atleta pugliese ha indossato le maglie della Cremonese,

del Lecce, del Venezia, della Carrarese, del Teramo e del Potenza,

collezionando complessivamente 262 presenze in terza serie”.