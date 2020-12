Potenza- Catania, Raffaele: "Stare concentrati" - intervista. In occasione della trasferta a Potenza il tecnico etneo non potrà contare su Claiton, Pinto e Tonucci in difesa. Assente Maldonado in cabina di regia e gli attaccanti Pecorino ed Emmausso.

Potenza-Catania, Raffaele: “Stare concentrati” – intervista

Potenza-Catania Raffaele: “Stare concentrati” – intervista. Alla vigilia della trasferta del Catania sul campo del Potenza è intervenuto Giuseppe Raffaele,

il quale ai microfoni del Calcio Catania ha esposto le sue sensazioni sul match di domenica 20 dicembre alle 15 al “Viviani”.

Per il tecnico etneo si tratta di una gara importante in virtù della sua esperienza nel capoluogo lucano prima di approdare ai piedi dell’Etna.

A tal proposito, lo stesso Raffaele ha dichiarato di non arrivare “con il dente avvelenato”,

specificando invece l’ottimo rapporto con la piazza di Potenza e la sua società calcistica con Salvatore Caiata presidente.

Al di là dell’aspetto sentimentale, per l’allenatore rossazzurro i tre punti sarebbero l’obiettivo primario,

punti utili per consolidare la striscia positiva degli ultimi risultati sino ad ora guadagnati.

Nel corso dell’intervista mister Raffaele ha sottolineato il carattere grintoso della formazione etnea capace di far fronte ad alcune difficoltà,

prima fra tutte la situazione di indisponibilità in alcuni reparti come le assenze di Claiton, Pinto e Tonucci in difesa,

ma anche le più recenti riguardanti Maldonado sulla trequarti e infine Pecorino ed Emmausso in attacco.

Per quanto riguarda il modulo degli etnei contro il Potenza, il tecnico rossazzurro ha ribadito di usare un criterio di meritocrazia,

puntualizzando come “chi ha giocato di meno deve meritarsi lo spazio che gli si sta concedendo”.

Infine, secondo le parole di Raffaele, potrebbe partire ancora Confente dal primo minuto tra i pali,

senza sminuire il valore di Martinez in fase di ripresa dopo la positività al Covid-19 e Santurro.

Queste le parole di mister Raffaele:

“È stata una settimana complicata sul finire ma abbiamo preparato la partita in maniera minuziosa,

vogliamo continuare con questa striscia di continuità nei risultati”.

“Voglio vedere una squadra con la stessa personalità delle ultime trasferte”.

“Ci aspetta una partita difficile, il “Viviani” è uno stadio ostico per tutti, dovremo stare molto concentrati”.

Il tecnico etneo sarà l’ex per eccellenza della partita:

“Torno a Potenza con grande piacere, una piazza a cui mi sento molto legato a livello affettivo,

dove ho ricevuto grande calore dai tifosi”.

“Mi auguro che dalla prossima partita il Potenza riacquisti una posizione in classifica che merita“.

Prosegue Raffaele:

“Questa squadra sta cercando di arrampicarsi in classifica anche nelle difficoltà che prima o poi finiranno,

avremo un organico pieno e insieme alla città possiamo portare un anno che in alcuni momenti è sembrato di transizione,

ma può essere un anno in cui ci giochiamo qualcosa di importante”.

E specifica:

“Gradirei se si creasse quel grande entusiasmo come marca vincente”.

“Se continuiamo a spingere possiamo chiudere questo scorcio con tante difficoltà in una posizione di classifica che nel girone di ritorno dobbiamo cavalcare ancora”.

Conclude Raffaele:

“Ho già detto ai ragazzi che dobbiamo cercare di alzare e vivere la pressione positiva dell’alta classifica,

guardare sempre in alto e quando non si riesce a fare risultato pieno ripartire,

avendo avuto la consapevolezza di avere dato il massimo”.

Potenza-Catania, Raffaele: “Stare concentrati” – intervista video

Questi i ventidue convocati per la trasferta a Potenza:

PORTIERI: 32 Alessandro Confente, 12 Salvatore Della Valle, 22 Miguel Ángel Martínez;

DIFENSORI: 16 Alessandro Albertini, 26 Luca Calapai, 2 Mario Noce, 33 Antonio Panebianco, 18 Eros Pellegrini,

5 Tommaso Silvestri, 29 Andrea Zanchi;

CENTROCAMPISTI: 21 Kevin Biondi, 23 Jacopo Dall’Oglio,

13 Mariano Julio Izco, 8 Giacomo Rosaia, 6 Nana Addo Welbeck-Maseko;

ATTACCANTI: 10 Reginaldo Ferreira da Silva Fonseca, 7 Alessandro Gatto,

19 Kalifa Manneh, 14 Antonio Piccolo,

17 Enrico Piovanello, 9 Manuel Sarao, 11 Agapios Vrikkis.