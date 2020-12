Covid in Sicilia, ancora 49 morti e 1.138 positivi. La percentuale di contagiati in rapporto ai tamponi supera di poco il 13%. Quasi mille i guariti.

Covid in Sicilia, ancora 49 morti e 1.138 positivi. Effettuati anche 8.602 tamponi nelle ultime 24 ore, la percentuale di positività è del 13,2%.

Solo 10 i ricoveri in più in ospedale, mentre si registrano 15 persone in meno in terapia intensiva. Moltissimi i dimessi/guariti: 949.

Ecco i nuovi contagiati per provincia:

a Catania i positivi sono 503; Palermo 288; Messina 98; 73 a Ragusa; 72 ad Agrigento; 43 a Caltanissetta; 30 a Siracusa; 24 a Enna e 7 a Trapani.

In Italia calano i positivi, stabile il numero delle vittime.

I nuovi casi di coronavirus nel Paese sono 16.377, mentre le vittime sono 672. Gli attuali positivi diminuiscono di 7.300, mentre i guariti sono 23.004.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 130.524, con un rapporto con i positivi (16.377) pari al 12,5% (+0,9% rispetto a ieri).

Salgono, per la prima volta dopo quattro giorni, il numero di pazienti ricoverati per il Covid negli ospedali italiani.

Oggi i ricoveri sono 33.187, contro i 32.879 di ieri e segnano un incremento di 308 unità.

Scendono ancora, le terapie intensive che segnano un calo di 9 unità.

I dimessi o guariti, complessivamente raggiungono i 757.507, mentre le vittime sono 55.576.