Lockdown, bombe carta a Catania e proteste in Sicilia. Centinaia di persone in via Etnea per contestare pacificamente le chiusure imposte dal Dpcm.

Lockdown, bombe carta a Catania e proteste in Sicilia

Lockdown, bombe carta a Catania e proteste in Sicilia. Due esplosioni avvenute nei pressi della Prefettura di Catania, in via Prefettura angolo via Etnea, durante un corteo di protesta.

Le deflagrazioni registrate durante una protesta contro le chiusure disposte dall’ultimo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) per contenere la diffusione del Covid-19.

Gli scoppi non hanno causato alcun ferito, ma hanno causato molta paura tra i manifestanti. Nessuna tafferuglio tra i presenti e le forze dell’ordine.

Protesta Catania via Etnea angolo via Prefettura

L’appuntamento era stata divulgato da una campagna promossa da giorni sui social network da un anonimo e all’appuntamento si sono presentati in diverse centinaia di persone.

A presidiare la situazione le forze dell’ordine polizia e carabinieri.

In piazza Duomo a Siracusa più di 300 persone hanno manifestato, pacificamente, .

Il corteo contro i provvedimenti del Presidente della Regione, che ha imposto il coprifuoco.

Le manifestazioni organizzate sulla falsa riga di quella tenuta ieri sera a Palermo, non hanno creato problemi di ordine pubblico.

Protesta a Palermo davati Palazzo D’Orleans

Tra i manifestanti soprattutto operatori commerciali, in particolare ristoratori, titolari di bar e pizzerie, gestori di palestre e altro.

Presenti in maggioranza le categorie produttive maggiormente penalizzate da un lockdown mascherato.

La polizia ha controllato che non vi fossero problemi, ma nell’aria si travisava molta tensione ma la ragione ha nettamente prevalso.

Scongiurate nettamente le scene che si sono viste a Napoli, e ampiamente mostrate nei tg di tutta Italia, infatti non si sono ripetute a Siracusa, a Palermo e Catania.

Protesta in piazza Duomo a Siracusa

In merito al malcontento tra gli esercenti più colpiti dalle restrizioni, lo stesso presidente della Regione è intervenuto criticando la scelta del Governo nazionale.

Intanto, annunciata a Pachino una manifestazione alle 18,30 in piazza Vittorio Emanuele, per protestare contro il Dpcm di Conte.

Saranno i ristoratori della zona sud del Siracusano a guidare il dissenso ma a poche ore all’iniziativa, ribadiscono che non hanno alcuna intenzione di scatenare disordini.

Protesta in piazza a Vittoria (Rg)

A Siracusa, dopo la protesta di ieri, si tornerà a manifestare: incontro fissato alle 18,30 in piazza Duomo.

Anche nella città aretusea scenderanno in piazza i gestori delle palestre e tutti i titolari di attività di ristorazione,

i più irritati perché maggiormente penalizzati dalle misure del Governo nazionale e della stessa Regione.