Covid-19 in Sicilia, 796 nuovi positivi e 8 decessi. impennata di nuovi casi, 351 a Palermo 211 a Catania. Ordinanza di Orlando per frenare la movida.

Covid-19 in Sicilia, 796 nuovi positivi e 8 decessi

Covid-19 in Sicilia, 796 nuovi positivi e 8 decessi. Dai dati allarmanti che arrivano i siciliani hanno davvero paura.

Nelle ultime 24 ore l’impennata di nuovi casi di coronavirus è vistosa: dai 562 di ieri ai 796 di oggi, ai quali si aggiungono altri 8 decessi.

I tamponi sono 7.732, con una percentuale di contagi del 10,3% (ieri era 7,5). Aumentano i ricoveri in terapia intensiva, 89 (+6), i guariti sono 98.

Ecco la distribuzione dei nuovi positivi per provincia: 351 a Palermo, 211 a Catania, 60 a Trapani, 49 a Ragusa, 47 a Messina, 28 a Caltanissetta, 24 a Siracusa, 19 ad Agrigento, 7 a Enna.

Torretta quinta zona rossa.

Settanta casi positivi al Covid-19 accertati e per Torretta, comune in provincia di Palermo: scatta la zona rossa. La quinta nell’Isola.

L’ordinanza regionale decorre dalle 14 di domani (venerdì 23 ottobre) resterà in vigore fino alle 24 del 30 ottobre.

In particolare nel paesino del Palermitano sarà vietata la circolazione, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico o privato, all’interno del territorio comunale.

Fatta eccezione per indifferibili esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute, ma anche per l’acquisto o il consumo di generi alimentari e l’acquisto di beni di prima necessità (per una sola volta al giorno).

All’interno degli esercizi commerciali sarà consentito l’accesso a una sola persona per volta e sempre con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

Sono, comunque, consentiti l’asporto e la vendita al domicilio, sempre all’interno del territorio comunale.

Sarà possibile transitare per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni o servizi essenziali.

Stop alle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado, così come per i servizi dell’infanzia.

La principale modalità di lavoro sarà lo smart-working, con la promozione, da parte dei datori di lavoro pubblici e privati, della fruizione di ferie e congedi per i propri dipendenti.

Chiusi anche musei, biblioteche e luoghi di cultura, inoltre saranno vietati banchetti e feste private di qualunque tipo.

Sospesi anche tutti gli eventi sportivi (incluse le attività di allenamento), le manifestazioni culturali, ludiche e religiose.

Stop alle cerimonie civili e religiose a eccezione dei funerali a cui potranno partecipare massimo 15 persone – e ai mercati.

Inoltre, è consentita la circolazione dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nel Comune,

esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali.

Nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.

Permesso il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e beni o servizi essenziali.

Attualmente sono designate nell’Isola altre quattro zone rosse:

Sambuca di Sicilia in provincia Agrigento (fino al 7 novembre); Mezzojuso nel Palermitano (24 ottobre);

Galati Mamertino in provincia di Messina (25 ottobre) e Randazzo nel Catanese (26 ottobre).

Stop a movida nel fine settimana a Palermo.

In conseguenza dell’impennata dei contagi il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha firmato un’ordinanza.

L’atto stabilisce il divieto di stazionamento per le persone, dalle 21 e fino alle 5 del giorno successivo:

esclusivamente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica in una vasta area del centro cittadino dove si concentra in particolare la movida.

Il provvedimento non interviene in alcun modo su tempi e modalità di apertura e chiusura degli esercizi commerciali,

i quali restano regolamentati dai dpcm e dalle ordinanze regionali, entra in vigore domattina.

Consiglieri comunali catanesi negativi.

L’esito è negativo per tutti i consiglieri comunali di Catania e per i dipendenti degli uffici preposti alle attività consiliari.

Stamane si sono sottoposti al tampone rapido quale test anti Covid, dopo che nei giorni un consigliere era invece risultato positivo.

Meno tamponi e più contagi in Italia.

Aumentano ancora i contagi in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati individuati 16.079 nuovi casi.

Quasi mille più di ieri, ma con circa 7.500 tamponi in meno (170.392 contro 177.848).

Il totale dei coinvolti, comprese vittime e guariti, sale così a 465.726.

In aumento anche il numero delle vittime: 136 in un giorno, mentre ieri erano 127, per un totale che è arrivato a 36.968.

Sono ormai quasi diecimila le persone ricoverate nei reparti ordinari degli ospedali a causa del Covid 19:

il bollettino del ministero della Salute ne indica 9.694, con un incremento di 637 nelle ultime 24 ore.

In crescita anche le terapie intensive, con 66 pazienti in più rispetto a ieri per un totale di 992.

Mentre gli attualmente positivi sono 169.302, con un incremento di 13.860 in un giorno.

In isolamento domiciliare ci sono invece 158.616 persone, 13.157 in più. Infine, il totale dei dimessi e guariti sale a 259.456, con un aumento di 2.082.

Tra le regioni italiane, è ancora la Lombardia ad avere il numero più alto di nuovi casi, 4.125 in più in un giorno, lo stesso incremento di ieri.

Seguono altre 5 Regioni con oltre mille casi: Piemonte (+1.550), Campania (+1.541), Veneto (+1.325), Lazio (+1.251) e Toscana (+1.145).

Il rapporto tra contagiati e tamponi effettuati si attesta a circa il 9,4%, in leggera crescita.