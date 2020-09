Biagianti annuncia il ritiro dal calcio. Spiega l'ex capitano etneo: "Decido di chiudere a malincuore, avrei voluto continuare a giocare".

Sebbene si fosse già delineato un profilo abbastanza chiaro sul profondo legame tra il Calcio Catania e Marco Biagianti,

oggi il calciatore fiorentino, bandiera del club etneo, ha esposto la sua drastica decisione maturata in questo periodo di stallo con la SIGI Spa.

Infatti, nell’odierna conferenza stampa al Grand Hotel Baia Verde, Biagianti ha annunciato il ritiro dal calcio giocato,

una scelta determinata dall’impossibilità di poter indossare la maglia rossazzurra anche per la stagione 2020/21,

non essendo dunque stato possibile parlare di un’intesa tra il centrocampista e la società di via Magenta.

Nel corso della conferenza Biagianti non ha nascosto il suo rammarico per il destino della sua carriera,

un destino per cui, a detta dello stesso Biagianti, avrebbe preferito un esito diverso,

specificando più volte l’amore per i tifosi rossazzurri e la città di Catania che lo ha reso un’istituzione popolare.

Non sono mancate le critiche nei confronti della dirigenza etnea in merito alla trasparenza che, secondo l’ex capitano del Catania,

sarebbe venuta meno nel corso della programmazione della stagione ventura.

Nello specifico, Biagianti avrebbe contestato la mancanza di chiarezza sin dal primo minuto con il direttore sportivo Maurizio Pellegrino,

affermando più volte la volontà di voler continuare con il calcio giocato alle pendici dell’Etna a prescindere dall’aspetto economico.

Dunque, dopo 426 partite nelle competizioni professionistiche ufficiali e quindici gol siglati durante la sua lunga carriera,

il centrocampista numero 27 etneo appende a malincuore le scarpe al chiodo,

riuscendo comunque a entrare nella storia del Calcio Catania con un totale di 245 presenze e undici reti in maglia rossazzurra.

Queste le parole di Marco Biagianti:

“Sono sempre stato un bambino sognatore, uno che crede sempre nelle persone anche se poi finisce per rimetterci”.

“Questi miei sogni sono diventati una favola bellissima legata a questa città e a questi colori, e sono diventati il mio ossigeno”.

“Nel tempo ho capito che Catania era diversa, qui ho fatto le cose migliori della mia vita, qui sono nati i miei figli e mi sentirò sempre a casa”.

Puntualizza Biagianti:

“Non c’è scritto da nessuna parte che Marco Biagianti debba per forza firmare con il Catania,

è assolutamente normale che allenatore e società possano preferire un altro tipo di giocatore”.

E chiarisce:

“Sarebbe stato molto triste ma accettabile se fosse andata così, ma purtroppo così non è andata, e comprendere queste situazioni è veramente difficile”.

“Non si possono trascurare sentimenti di percorsi di vita di un essere umano”.

Prosegue Biagianti:

“Ho solo chiesto chiarezza e sincerità, sono in contatto con Maurizio Pellegrino da mesi, mi ha cercato più volte e gli ho sempre risposto presente”.

“Sin da subito mi è stato detto che facevo parte del progetto, mi è stato chiesto cosa volessi fare e ho sempre risposto di voler giocare un altro anno”.

E spiega:

“Pellegrino mi ha assicurato che non ci sarebbero stati problemi; i ragazzi erano in ritiro, mentre io mi allenavo da solo,

e ogni giorno che passava per me era un’attesa lunghissima che mi ha fatto provare rabbia, ma sono rimasto in silenzio senza fare nessuna polemica”.

Continua Biagianti:

“Dopo aver letto la notizia dell’acquisto di due nuovi centrocampisti, ho preso il telefono e ho chiamato Pellegrino chiedendogli ancora una volta quale fosse il mio futuro,

poi una dichiarazione chiara: va salvata la storia del Catania e non quelle personali”.

“Se mi fosse stato detto di essere fuori sarei stato male ma avrei apprezzato la sincerità”.

La decisione di Biagianti:

“Oggi metto io un punto, sono passati tredici anni da quando sono arrivato, grazie al Catania ho realizzato il sogno di tanti bambini ma non avrei voluto finisse così”.

“Mi sarebbe piaciuto combattere ancora per questi colori, anche perché sono convinto che avrei potuto dare il mio contributo in campo e fuori,

e chiudere con un bel saluto tra me e i tifosi, anzi, amici”.

Poi chiosa:

“I tanti messaggi che ho ricevuto e l’affetto che mi avete dimostrato valgono più di qualsiasi altro contratto, mi sento un uomo fortunato”.

Biagianti specifica:

“Oggi se decido di chiudere con il calcio, lo faccio a malincuore. Ho rifiutato anche qualche offerta,

ma se non posso più giocare con questa maglia non sento più il bisogno di andare avanti, il rispetto per questo club e i tifosi è troppo grande”.

Biagianti lancia un messaggio:

“Spero che questo possa essere un messaggio per i più giovani: se trovate la squadra per cui sentite qualcosa di speciale, amatela fino in fondo,

anche a costo di rinunciare a qualcosa”.

Conclude l’ex capitano:

“Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato con me e per me, ringrazio la SIGI per aver salvato il Catania,

faccio un grande in bocca al lupo ai ragazzi per la stagione che sta per iniziare”.

“Buon compleanno Calcio Catania, ti amo e ti amerò per tutta la mia vita”.