Covid-19 in Sicilia, 3 morti e 75 contagi. Deceduti tre anziani, rallenta l’incremento dei casi giornalieri. 21 nuovi positivi nella missione di Palermo.

Covid-19 in Sicilia, 3 morti e 75 contagi. Ancora tre morti e nuovi contagi nelle ultime 24 ore.

Sono 75 i nuovi casi, su poco più di tremila tamponi effettuati. Ieri l’incremento di positivi era arrivato a 116.

I morti sono due a Palermo e uno a Catania:

nel capoluogo si tratta di un ultranovantenne della provincia di Trapani e di un ottantenne palermitano, così come ottantenne è la vittima di Catania.

I guariti in più sono 40, il numero degli attuali malati sale a 2.348. Nove i ricoveri in più (+1 per quanto riguarda le persone in terapia intensiva).

Dei 75 nuovi contagiati 21 sono ospiti della comunità Biagio Conte di Palermo,

dove i positivi in totale sono saliti a 105 (6 di questi sono ricoverati in ospedale).

Ecco la suddivisione di nuovi positivi in Sicilia per province:

43 a Palermo, 13 a Caltanissetta, 6 a Catania, 5 a Messina, 3 a Ragusa, 2 a Siracusa, 2 a Trapani, uno ad Agrigento.

A Gela ammalati 6 vigili.

Sette casi di coronavirus nelle ultime 24 ore a Gela.

Un focolaio è stato accertato nel comando di polizia municipale, dove ieri sera un vigile, risultato colpito dal virus.

L’uomo è stato ricoverato nell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con i sintomi del coronavirus.

Altri cinque suoi colleghi, sui dieci che erano stati in servizio con lui e subito dopo sottoposti a tampone,

sono risultati positivi ma asintomatici e si trovano in autoisolamento.

Il sindaco di Gela, Lucio Greco, ha disposto la chiusura del comando,

controlli sanitari specifici su tutto il personale e la sanificazione dei locali e del parco automobilistico.

Gli accertamenti sono stati estesi a tutti gli uffici del Comune.

Intanto sono stati sottoposti a tampone lo stesso sindaco, gli assessori comunali e il personale dell’ufficio di gabinetto del primo cittadino.

Da domani i prelievi di campioni saranno estesi tutti i dipendenti comunali.

Il settimo caso di coronavirus riguarda uno studente dell’istituto alberghiero, che aveva avuto contatti con il vigile urbano ricoverato a Caltanissetta.

Il giovane è risultato positivo al coronavirus e la scuola è stata chiusa per procedere alla bonifica dei locali. I compagni di classe del ragazzo sono in isolamento.

Positivo vigile del fuoco a Palermo.

Un vigile del fuoco del distaccamento Brancaccio di Palermo è risultato positivo al Covid19.

La notizia è stata confermata dal comando provinciale dei pompieri.

Dal comando rendono noto che:

«Il vigile del fuoco si trova in quarantena a casa e le sue condizioni sono buone. Sono stati effettuati 22 tamponi ai colleghi che hanno lavorato nello stesso turno».

«Si attendono gli esiti. Il distaccamento di Brancaccio dove è avvenuta la sanificazione è operativo».

Contagiato altro dipendente Amat.

L’azienda che si occupa del trasporto pubblico a Palermo, regista un altro positivo al coronavirus. L’uomo lavora nel reparto revisioni dell’officina ed è di Belmonte Mezzagno.

Si tratta della stessa città di provenienza di un altro impiegato che nei giorni scorsi era risultato positivo e che è impiegato nello stesso reparto del collega.

L’azienda ha messo in opera tutte le misure previste dal regolamento.

Ancora un caso per Sirti e Amg.

Salgono a due i casi di Covid alla Sirti di Carini.

l’azienda si trova alle porte di Palermo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di grandi reti di telecomunicazione.

Si tratta di un altro impiegato nell’amministrazione con compiti esterni che si è sottoposto a test sierologico risultando positivo.

Stamane, intanto, i metalmeccanici iscritti alla Fiom Cgil hanno incrociato le braccia per 8 ore.

Il sindacato accusa l’azienda, ritenuta “inadempiente”.

la Fiom Cgil nel caso del primo contagio in una nota scrive che la Sirti respinge le accuse bollandole come:

«tentativi di strumentalizzare la vicenda, visto il proprio quotidiano e incessante impegno, sin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria, nel tutelare la sicurezza e la salute delle proprie persone».

Segnalato un secondo caso di positività anche a Amg Energia di Palermo.

Il lavoratore fa capo ad una delle strutture che si occupa di manutenzioni: sottoposto alla procedura prescritta, è già in isolamento.

In Italia scendono i contagi.

In tutto il Paese i contagi sono in calo:

registrati 1.350 casi a fronte dei 1.587 del giorno precedente. Stabile il numero dei decessi, 17 morti nell’ultimo giorno rispetto alle 15 vittime di ieri.

Il totale dei morti è 35.724.

In netta diminuzione il numero di tamponi effettuati: 83.428, circa 28 mila in meno di ieri.

La Campania è l’unica regione che supera i 200 nuovi casi (+243), seguita dal Lazio (+198). Netto calo dei casi in Lombardia, 90 in un giorno.

Nelle ultime 24 ore aumentano di dieci unità i posti occupati in terapia intensiva: sono complessivamente 232.

Tornano a salire i pazienti ricoverati anche negli altri reparti: sono 2.475 (+110 rispetto a ieri).

Aumentano ancora le persone in isolamento domiciliare, sono 42.372 (+861) e nel complesso arrivano a 45.079 (+981) gli attualmente positivi.

I dimessi e i guariti sono 218.703 (+352).