Covid-19 in Sicilia, 90 nuovi positivi e 3 morti. 35 sono Catania e 33 a Palermo. il dettaglio dei dati provincia per provincia.

Covid-19 in Sicilia, 90 nuovi positivi e 3 morti

Covid-19 in Sicilia, 90 nuovi positivi e 3 morti. I deceduti: uno a Palermo, uno a Catania e uno in provincia di Siracusa.

Si aggrava il bilancio nelle ultime 24 ore: sono 90 i nuovi malati, rispetto ai 77 di ieri; ma i tamponi effettuati sono quasi 6.000.

I ricoverati con sintomi passano da 141 a 155, scende invece da 17 a 16 il numero dei casi che si trovano in terapia intensiva.

Diciotto i guariti, il totale degli attuali positivi sale a 1.988.

Ecco la distribuzione dei nuovi contagi per provincia:

35 a Catania, 33 a Palermo, 7 a Enna, 5 ad Agrigento, 4 a Trapani, 4 a Messina, uno a Caltanissetta e uno a Ragusa.

Avvocato e guardia penitenziaria contagiati a Palermo.

Dopo due settimane dalla ripresa a pieno regime dell’attività giudiziaria, un avvocato di Palermo è risultato positivo al Coronavirus.

lo ha comunicato l’interessato ed è scattata l’indagine epidemiologica sui contatti che ha avuto all’interno del tribunale in tre aule d’udienza.

Diverse cancellerie, i dipendenti e una decina di uffici sparsi fra il vecchio e il nuovo palazzo sottoposti a verifica.

Per ora il tribunale ha deciso di sanificare solo le tre aule d’udienza che verranno igienizzate domani.

È stato lo stesso avvocato che ha comunicato all’ordine professionale le attività svolte dopo la sospensione feriale.

Si tratta di tre udienze che si sono tenute tutte al primo piano del palazzo nuovo, dove in gran parte si celebrano i processi monocratici.

Il professionista ha partecipato il 9 settembre all’udienza della seconda sezione penale in aula 5, il 10 settembre all’udienza, sempre della seconda sezione penale.

E infine in aula 6 e il 14 settembre per l’udienza della quinta sezione in aula 12.

Sempre a Palermo trovata positiva anche una guardia penitenziaria in servizio nel carcere dell’Ucciardone.

L’uomo lavora in una sezione in cui ci sono circa 90 detenuti ed è entrato in contatto con uno dei venti colleghi risultati positivi al Nucleo traduzioni che fa base al Pagliarelli.

Il nucleo è composto da 130 agenti, la maggior parte dei quali è in quarantena e attende l’esito dei tamponi.

La direttrice del carcere, Giovanna Re informa che:

«I primi 50 tamponi sono già risultati negativi, attendiamo l’esito di altri 50».

La Re conclude:

«Il nostro agente per fortuna sta bene. I detenuti e i loro familiari non devono preoccuparsi di alcunché perché è stata fatta, come previsto dai protocolli sanitari, la sanificazione degli ambienti interessati».

In Italia aumentano i contagi su centomila tamponi.

Nel Paese sono 1.452 i contagiati dal Covid nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 1.229 di ieri.

I casi sono stati individuati con un numero maggiore di tamponi: oltre centomila rispetto agli 80 mila di martedì.

Il numero complessivo dei positivi, comprese vittime e guariti, sale dunque a 291.442 mentre quello dei dimessi e guariti è di 215.265: 620 più di ieri.

In aumento anche l’incremento dei morti: 12 in un giorno mentre ieri erano stati 9. Nessuna regione fa registrare zero casi.

Gli attualmente positivi in Italia hanno superato i 40 mila, un numero mai così alto dall’inizio di giugno (il 2, per la prima volta dopo mesi, i malati scesero a 39.893).

Secondo i dati del ministero della Salute gli attuali malati sono 40.532 con un incremento rispetto a martedì di 820.

In aumento anche il numero dei ricoverati nei reparti ordinari, 63 in più rispetto a ieri per un totale di 2.285.

Nelle terapie intensive a tutt’oggi si rilevano 207 pazienti, 6 più di ieri.

Si registra inoltre un incremento di 751 persone in isolamento domiciliare che attualmente sono 38.040.