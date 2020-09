Calcio Catania, in attacco c'è Manuel Sarao. L'attaccante ex Cesena e Reggina nella stagione 2019/20 arriva alle pendici dell'Etna firmando un biennale fino al 30 giugno 2022.

un nome di un certo profilo per la terza categoria calcistica assieme al già noto Alessandro Gatto.

Adesso c’è l’ufficialità: Sarao vestirà la maglia del club etneo nella stagione 2020/21 firmando un contratto biennale fino al 30 giugno 2022.

L’attaccante classe 1989 nato in Lombardia, che durante la scorsa stagione ha contribuito alla promozione della Reggina in cadetteria grazie alle sue otto presenze e una rete,

nel corso della sua carriera ha accumulato una brillante esperienza in Serie C rivelandosi un punto di riferimento per la categoria.

Infatti Sarao si è distinto con il Savoia, con la Giana Erminio e il Lumezzane,

mostrando il suo talento anche nel Girone C dapprima con la maglia del Catanzaro e in seguito con quella del Monopoli e della Virtus Francavilla.

Nella foto del Calcio Catania: Manuel Sarao, prima punta ex Reggina nella scorsa stagione

Inoltre l’attaccante ex Cesena nella stagione 2019/20 prima dell’approdo a Reggio Calabria a gennaio 2020,

può vantare ben 223 presenze 48 gol nei campionati professionistici ufficiali in totale.

Questo il comunicato ufficiale del Calcio Catania:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Reggina 1914 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Sarao,

nato a Milano l’11 ottobre 1989″.

Qualche dettaglio su Sarao:

“Nella scorsa stagione, l’attaccante lombardo ha conquistato la promozione in Serie B con la formazione calabrese”.

“Nel corso della carriera, dopo gli esordi in D, Sarao ha indossato in terza serie anche le maglie del Savona, della Giana Erminio, del Lumezzane,

del Catanzaro, del Monopoli, della Virtus Francavilla e del Cesena, sommando complessivamente 223 presenze e realizzando 48 gol nelle competizioni professionistiche ufficiali”.

Conclude il comunicato:

“Il neo-rossazzurro, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2022,

svolgerà domani i primi allenamenti con i nuovi compagni”.