Alessandro Gatto firma con il Calcio Catania. L'esterno d'attacco classe 1994 ha siglato otto reti in trentadue presenze con il Bisceglie nella scorsa stagione. Per lui contratto biennale fino al 2022.

Alessandro Gatto firma con il Calcio Catania

Alessandro Gatto firma con il Calcio Catania. Se in questi ultimi giorni la dirigenza del Calcio Catania ha concretizzato gli acquisti Zanchi e Albertini in difesa,

nella giornata odierna il club etneo attraverso un comunicato ufficiale ha reso noto l’arrivo di un nuovo innesto per il reparto offensivo.

Si tratta di Alessandro Gatto, esterno classe 1994 che si è distinto in Serie C con la maglia del Bisceglie nella stagione scorsa siglando otto reti in trentadue presenze.

Il calciatore pugliese cresciuto nelle giovanili prima del Lecce e del Verona dopo, segnando venti reti in trentuno presenze con la Primavera scaligera,

ha vissuto una breve avventura anche in Serie B con la casacca del Modena in prestito nel 2014 totalizzando tre presenze in campo.

Gatto, che conosce bene la terza serie calcistica, ha espresso il suo talento in categoria anche con il Pordenone, la Juve Stabia, il Monopoli, il Südtirol,

poi con l’Arzachena e infine proprio con i neroazzurro stellati.

Anche l’esterno ventiseienne ha firmato con il club rossazzurro un contratto biennale fino al 30 giugno 2022.

Questo il comunicato del Calcio Catania:

“Il Calcio Catania comunica di aver acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alessandro Gatto, nato a Taranto il 2 febbraio 1994”.

Spiega il comunicato:

“Cresciuto calcisticamente nei settori giovanili del Lecce e del Verona (con la Primavera gialloblù ha realizzato ben 20 gol in 31 gare),

dopo brevi parentesi nel Martina e nel Taranto l’esterno offensivo ha collezionato un’esperienza in Serie B con il Modena, nel 2014″.

E prosegue:

“In Serie C, l’atleta pugliese ha indossato le maglie del Pordenone, della Juve Stabia, del Monopoli, del Südtirol, dell’Arzachena e del Bisceglie:

in nerazzurro, nel corso della stagione 2019/20, ha sommato 32 presenze firmando 8 reti”.

Conclude il comunicato:

“L’esito del primo tampone, negativo, ha consentito all’attaccante di sostenere i primi allenamenti individuali”.

“Gatto ha sottoscritto un contratto biennale, legandosi al nostro club fino al 30 giugno 2022”.