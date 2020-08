Covid-19 in Sicilia, leggero aumento più 34. In calo il numero dei tamponi effettuati. a Catania 12 nuovi positivi, 10 a Enna. Il dettaglio per provincia.

Covid-19 in Sicilia, leggero aumento più 34. Sono 34 i nuovi casi nelle ultime 24 ore (5 in più di ieri), su 2.365 tamponi effettuati.

I ricoverati in terapia intensiva restano 10, 4 i guariti. Il totale degli attuali malati arriva a 1.114.

Ecco la divisione dei 34 contagiati per provincia:

12 a Catania, 10 a Enna, 3 a Palermo, 3 a Messina, 2 a Siracusa, 2 a Ragusa, 1 ad Agrigento e 1 a Trapani.

Tra i dieci positivi in provincia di Enna oltre a 4 migranti ci sono anche 5 mediatori culturali in servizio al centro per migranti a Pietraperzia.

Sono tutti asintomatici e sono in isolamento per la quarantena. Adesso l’Asp sta eseguendo i tamponi alle persone che hanno avuto contatti con i positivi.

Calano di poco i contagiati in Italia.

Leggera diminuzione dei contagi da coronavirus in Italia: sono 1.365 (contro i 1.444 di ieri) nelle ultime 24 ore.

Sale il numero delle vittime, quattro in un giorno (ieri un solo decesso), per un numero complessivo di 35.477 morti.

Si ferma la serie record sul numero di tamponi effettuati: sono 81.723 rispetto ai quasi 100 mila di ieri,

ma nel bollettino di oggi viene specificato che la Regione Basilicata comunicherà solo domani il numero dei tamponi e dei casi testati di oggi.

Aumentano per il terzo giorno consecutivo i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono in tutto 86, rispetto ai 79 di ieri.

I casi totali di coronavirus in Italia ammontano ora a 268.218. Le persone attualmente positive sono 24.205, con un incremento di 1.049 in 24 ore.

I guariti sono 208.224, ovvero 312 in più.

I ricoverati con sintomi salgono di 83 unità (1.251), aumentano di 959 i pazienti in isolamento domiciliare (22.868 il totale).

Oggi è la Campania la regione che registra il maggiore aumento giornaliero di casi di contagio per il Covid.

La Campania ha un incremento di +270, seguita dalla Lombardia (+235), Lazio (+156), Emilia Romagna e Veneto (entrambe +109).

Si registrano nuovi casi in tutte le regioni. La Calabria comunica che dei 34 casi positivi di oggi, 10 sono migranti.