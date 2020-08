Federico Angiulli saluta il Calcio Catania. Il centrocampista di Segrate arrivato alle pendici dell'Etna nel 2018 e mandato in prestito alla Sambenedettese l'anno dopo, lascia il Catania dopo ventidue presenze e un gol all'attivo.

Federico Angiulli saluta il Calcio Catania. In questi giorni la dirigenza etnea sta lavorando alla costruzione della rosa in vista della stagione 2020/21 di Serie C.

Sebbene al momento il Calcio Catania abbia ufficializzato soltanto il classe 2000 Alessandro Arena come nuovo acquisto,

non mancano certamente gli obiettivi di mercato su cui puntare e linee guida necessarie all’allestimento della squadra targata SIGI Spa.

Tanti i nomi accostati al club etneo (Lescano in pole position ma ad oggi non ci sarebbero ulteriori riscontri),

nonostante non manchino i primi addii di alcuni componenti rossazzurri.

ha risolto il contratto consensualmente con il Calcio Catania dopo ventidue presenze e un gol siglato con la casacca siciliana.

Infatti, secondo alcune indiscrezioni, Angiulli ha trovato la sua dimensione a San Benedetto del Tronto,

decidendo dunque di proseguire la sua esperienza nelle Marche con un contratto biennale.

Questo il comunicato ufficiale:

“Il Calcio Catania rende nota la risoluzione consensuale del legame contrattuale con il calciatore Federico Angiulli,

che conclude così la sua esperienza in maglia rossazzurra”.

Conclude il comunicato:

“Al centrocampista lombardo, che con il nostro club ha collezionato 26 presenze e realizzato una rete, l’augurio delle migliori fortune personali e professionali”.