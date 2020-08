Catania, rapina violenta nel centro storico. Due diciassettenni invitano un uomo a bere una birra e poi lo pestano per rubargli i soldi.

Catania, rapina violenta nel centro storico

Catania, rapina violenta nel centro storico. Due diciassettenni catanesi sono stati fermati per rapina aggravata e lesioni personali gravi.

Il grave fatto di sangue e violenza via Di Prima, nello storico quartiere di San Berillo.

Una persona è stata trovata in un lago di sangue con due ferite lacero-contuse al collo inferte durante una rapina.

In pochi minuti, un equipaggio della polizia è arrivato sul luogo dell’aggressione e,

in breve tempo intercettati gli autori del ferimento e trasferiti in caserma per accertamenti.

Sul luogo della rapina è giunta anche un’ambulanza del 118 che ha trasportato la vittima in ospedale, dove la ferita al collo è stata suturata con 40 punti.

La vittima, era lucida e ha raccontato l’accaduto alla polizia.

Secondo quanto riferito agli investigatori, l’uomo sarebbe stato invitato da tre giovani a bere una birra in uno dei tanti locali presenti in piazza Teatro Massimo.

Poi giunti in via invalidi di Guerra è stato improvvisamente aggredito dagli stessi con violenza inaudita.

uno dei tre gli ha puntato il coltello alla gola, il secondo gli ha bloccato le braccia dietro la schiena per impedire ogni suo movimento e il terzo,

lo ha massacrato con violenti pugni al volto e allo sterno con l’intento di rubargli denaro e cellulare posto nella tasca dei pantaloni.

La vittima ha cercato di divincolarsi e fuggire, ma nelle concitate fasi il giovane che impugnava il coltello gli ha sferrato un fendente al collo che gli ha provocato una vistosa ferita.

A questo punto i tre malfattori si sono dileguati, riuscendo a rubare solo il denaro contante.

Subito dopo l’aggressione informato il magistrato di turno presso il Tribunale dei minori.

Lo stesso ha disposto il trasferimento dei minori, riconosciuti tutti dalla vittima, presso un centro di prima accoglienza per minori.