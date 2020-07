Sigi effettua sopralluogo al Massimino. Incontro tra una delegazione SIGI e l'assessore allo sport Sergio Parisi. Al centro del dibattito le condizioni dello stadio catanese ed eventuali lavori di assestamento del "Cibali".

Sigi effettua sopralluogo al Massimino

Sigi effettua sopralluogo al Massimino. In casa Catania proseguono i lavori di rilancio da parte della SIGI Spa, nuova proprietà del club etneo.

Un rilancio non solo dal punto di vista sportivo, ma anche logistico, in particolar modo per quanto riguarda le strutture dell’asset Catania.

Infatti, nella giornata odierna, una delegazione della SIGI ha effettuato un sopralluogo allo stadio “Angelo Massimino”,

ricevendo l’accoglienza di Sergio Parisi, assessore allo sport, e di due componenti dell’amministrazione catanese.

Al centro del dibattito le esigenze sull’utilizzo dello stadio in vista della stagione 2020/21.

Nello specifico, i partecipanti alla riunione avrebbero analizzato le condizioni del manto erboso del “Cibali” specificandone la sua riqualificazione,

la possibilità di compiere lavori di assestamento su alcuni settori dell’impianto sportivo e relative infrastrutture,

tenendo in considerazione anche il profilo giuridico inerente al contratto di locazione dello stadio con il Comune di Catania.

La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale su futurapress.it.

Questo il comunicato:

“L’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi e due dirigenti tecnici dell’amministrazione, dottor Roberto Marzà ed ingegnere Fabio Finocchiaro,

hanno accolto oggi allo stadio “Angelo Massimino” alcuni rappresentanti della S.I.G.I., guidati dal presidente Giovanni Ferraù,

in vista dell’attività del Calcio Catania nella stagione sportiva 2020\21″.

Oggetto dell’incontro:

“Con i contributi di Nuccio La Ferlita, Arturo Magni ed Antonio Russo, preziosi per la valutazione delle questioni di gestione dell’evento e sicurezza,

si è discusso delle urgenze relative alla fruizione dell’impianto, in un clima di cordialità e massima disponibilità”.

Prosegue il comunicato:

“Il tavolo tecnico così predisposto avrà il compito prioritario di occuparsi della riqualificazione del manto erboso,

dei lavori di adeguamento necessari in alcuni settori dello stadio,

della funzionalità di alcune fondamentali infrastrutture: in particolare dei servizi igienici e del tabellone”.

E conclude:

“Si è approfondito anche l’aspetto relativo al contratto di locazione, valutando la possibilità di strategie condivise”.