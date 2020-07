Bonus vacanze: destinatari, agevolazioni, adempimenti. Bonus Vacanze per i nuclei familiari con ISEE non oltre 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020.

Bonus vacanze: destinatari, agevolazioni, adempimenti

Bonus vacanze: destinatari, agevolazioni, adempimenti. L’industria turistica si ritrova a pagare alti costi di rilancio di un’attività messa in crisi dalle disdette di eventi e viaggi.

La pandemia da Covid-19 ha innescato il contagio non solo virale, ma anche socio-economico.

Lo scorso 3 maggio sono terminate le misure di contenimento della curva epidemiologica, restrittive la libertà di circolazione.

Stop alle autocertificazioni per consentire gli spostamenti soltanto per motivi di salute, di lavoro e necessità.

Dalla fase 2 alla fase 3 di convivenza con il coronavirus.

Fermo restando l’obbligo del distanziamento sociale, sono state rialzate le saracinesche degli esercizi commerciali, ripopolate le stazioni ferroviarie, le sale di attesa negli aeroporti.

Al silenzio nelle strade si sostituisce il rumore dei veicoli, insinuando la speranza di smorzare gradualmente la paura del contagio con il senso di responsabilità.

Ma, rimane da gestire la pandemia economica.

Il lockdown ha causato la crisi di ogni settore produttivo, creando “nuovi poveri”.

L’industria turistica si ritrova a pagare alti costi di rilancio di un’attività messa in crisi dalle disdette di eventi e viaggi, registrate durante il fermo primaverile.

Al tempo stesso è il settore produttivo che soffre i maggiori costi di prevenzione, dovendo bilanciare esigenze formalmente contrapposte: distanziamento sociale ed accoglienza turisti.

Rispettivamente collegate al diritto alla salute e al diritto al lavoro.

Non trascurabile l’ulteriore esigenza di rassicurare i potenziali turisti a partire, rompendo il muro di protezione alzato da ciascuno per la paura di contagiarsi.

Pertanto, gli operatori del settore turistico devono anche rassicurare i cittadini.

Così da confidare nella reciprocità del senso di responsabilità e ricominciare a godere delle bellezze naturali e artistiche sparse per l’Italia.

In questo scenario restano in attesa di ripresa le strutture ricettive, bar, caffè, ristoranti, attività di noleggio e trasporti, tour operator, agenzie di viaggio, guide turistiche.

E ancora i negozi di souvenir, i lavoratori stagionali, gli organizzatori di eventi e congressi.

Se uguali sono rimasti i soggetti colpiti dalla crisi economica, diverso è il tempo in cui se ne parla, a ridosso della quarta fase post Covi-19.

In questo scenario s’inserisce il Decreto Legge n.34/2020 (Decreto Rilancio) con l’istituzione del bonus vacanze per l’anno 2020.

L’agevolazione riconosce una tax credit vacanze a favore delle famiglie con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), incorso di validità, nella misura massima di 40.000 euro.

In cosa consiste il Bonus Vacanze?

Il Bonus Vacanze è un’agevolazione introdotta dal Decreto Rilancio del 17 maggio 2020, per sostenere le vacanze in Italia di famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro.

L’Agenzia delle Entrate ha illustrato le informazioni utili sulle modalità e adempimenti per richiedere il “bonus vacanze” con provvedimento del 17 giugno 2020.

Soggetti destinatari

Possono usufruire dell’agevolazione, i nuclei familiari con indicatore ISEE in corso di validità – ordinario o corrente – non superiore a 40.000 euro.

Valore del Bonus Vacanze

Il Bonus varia in base al numero dei componenti del nucleo familiare:

500 euro per i nuclei familiari formati da tre o più persone;

300 euro per i nuclei familiari formati da due persone

150 euro per i nuclei familiari formati da una sola persona

Come si richiede il Bonus?

Il Bonus Vacanze si richiede tramite l’app IO

Bisogna prima presentare all’INPS la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE, valida dal momento della presentazione fino al 31 dicembre 2020.

Per il calcolo dell’ISEE, accedere al sito dell’INPS e presentare la DSU in modalità non compilata o precompilata.

Oppure rivolgersi ad un CAF o commercialista.

Quali sono le agevolazioni fiscali?

L’intestatario del documento commerciale potrà beneficiare delle seguenti agevolazioni:

80% sotto forma di sconto per il pagamento del corrispettivo dovuto al fornitore per il servizio prestato;

20% sotto forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2020.

Quando e dove si può usare?

Il Bonus è utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, in ambito nazionale.

In quali strutture ricettive può essere usato il Bonus Vacanze?

Il Bonus può essere speso nelle strutture ricettive con il codice Ateco 55:

hotel, bed&breakfast, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi, case vacanza con partita IVA e alberghi diffusi.

L’adesione delle strutture turistico-ricettive all’iniziativa è libera.

Considerata l’assenza di elenchi consultabili circa l’adesione da parte di strutture ricettive, è opportuno assicurarsi che la struttura scelta accetti o meno il Bonus Vacanze.

L’app IO

Installare l’app IO per smartphone.

Per accedere all’app IO, bisogna essere in possesso di:

Identità digitale SPID (per elenco fornitori consultare https://www.spid.gov.it/richiedi-spid),

che consente di accedere a tutti i servizi della Pubblica Amministrazione, oppure

Carta di identità elettronica (CIE 3.0) https://www.cartaidentita.interno.gov.it/?s=CIE+3.0

Al momento della richiesta, l’app stessa verifica direttamente con i sistemi di INPS che l’ISEE rientri nei limiti reddituali previsti.

Tutte le informazioni su come scaricare l’app IO, si può consultare il sito https://io.italia.it/

Quanto tempo trascorre dal momento della richiesta all’attivazione del Bonus?

Se sono presenti tutti i requisiti necessari ad usufruire dell’agevolazione, l’attivazione del Bonus è immediata.

Dal momento della richiesta, l’app IO verifica i requisiti reddituali tramite INPS e invia i dati di riepilogo all’Agenzia delle Entrate.

L’app IO invia al richiedente una conferma della validità, comunicando:

l’importo massimo dell’agevolazione, il numero dei componenti del nucleo familiare che, oltre al richiedente, potranno spendere il Bonus.

Confermata l’attivazione del Bonus dal richiedente, non sarà più possibile annullare la richiesta.

Modalità di uso

Il Bonus Vacanze deve essere speso in una sola soluzione e in una sola struttura ricettiva.

Se il corrispettivo dovuto è inferiore al Bonus, lo sconto e detrazione rimangono commisurati al corrispettivo e il residuo non potrà essere più utilizzato.

Il Bonus può essere utilizzato soltanto da uno dei componenti del nucleo familiare, anche se diverso dal soggetto richiedente.

Ciò è possibile a condizione che il componente, che usufruisca del tax credit vacanze, sia intestatario della fattura/ricevuta fiscale/scontrino emesso dal fornitore.

Il pagamento deve essere effettuato direttamente al fornitore del servizio, senza l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici, diversi da agenzie di viaggio o tour operator.

Quali adempimenti per le strutture ricettive?

La struttura ricettiva, che riceve il QR-code associato al momento del pagamento, deve confermare l’applicazione dello sconto tramite un’apposita procedura web.

Collegarsi alla pagina https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/Registrati.jsp.

La procedura è accessibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

A decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, la struttura ricettiva recupera l’importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione.

Lo sconto riconosciuto sarà recuperato tramite modello F24 con il codice tributo 6915.

Recupero dell’importo scontato tramite cessione

Oltre alla compensazione diretta del credito d’imposta, la struttura ricettiva potrà cedere il Bonus Vacanze 2020 applicato come sconto.

Il fornitore potrà cedere il Bonus, in tutto o in parte, a soggetti terzi, compresi istituti di credito e intermediari finanziari.

Il credito d’imposta potrà essere ceduto una sola volta.

La cessione deve essere comunicata attraverso la piattaforma disponibile in un’apposita sezione dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Il cessionario potrà utilizzarlo nel modello F24, come da Risoluzione n. 33/E del 25 giugno 2020 dell’Agenzia delle Entrate.

Il Bonus Vacanze vuole incentivare un turismo ammutolito, arrestato, spaventato ai tempi del post Covid-19.

L’agevolazione è di certo adeguata alle parole espresse dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della commemorazione delle vittime da Covid.

Davanti al cimitero monumentale di Bergamo, il Presidente della Repubblica ha dichiarato:

“La strada della ripartenza è stretta e in salita. Va percorsa con coraggio e determinazione.

Con tenacia, con ostinazione, con spirito di sacrificio.

Sono le doti di questa terra, che oggi parlano a tutta l’Italia per dire che insieme possiamo guardare con fiducia al nostro futuro“.