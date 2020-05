Calcio Catania, ok al concordato preventivo. Il Tribunale di Catania inoltra due pec a Finaria accettando la richiesta di concordato preventivo in bianco del Calcio Catania e chiedendo a Finaria di presentare entro cinque giorni il piano di rientro.

Calcio Catania, ok al concordato preventivo. In casa Catania giungono importanti novità sul futuro della società di via Magenta.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di “Unica Sport”, nel primo pomeriggio odierno il Tribunale avrebbe inoltrato due pec a Finaria,

società del patron Pulvirenti che detiene le quote di maggioranza del club etneo.

Il nesso tra le due pec spedite dal Tribunale di Catania consiste nell’accettazione della domanda di concordato preventivo avanzata proprio da Finaria.

Nella prima pec il Tribunale avrebbe chiesto ai legali della società del patron etneo maggiori delucidazioni sul piano di rientro da presentare entro il termine di cinque giorni,

piano di rientro che specificherebbe ulteriormente il modus operandi di Finaria anche in vista della trattativa con la S.I.G.I. Spa.

Inoltre, per quanto concerne il dialogo con la Sport Investiment Group Italia, la stessa Finaria dovrà pronunciarsi sull’offerta formalizzata dalla società Spa lunedì 25 maggio.

Discorso tanto diverso quanto improvviso invece per il contenuto della seconda pec in cui il Tribunale avrebbe approvato il concordato preventivo del Calcio Catania.

Nello specifico, il Tribunale non avrebbe considerato la loro proposta “abusiva”, decretando così la legittimità della richiesta avanzata.

A tal proposito sarebbe avvenuta anche la nomina di due commissari giudiziari, ovvero Letizia Guzzardi e Antonio Rossi.

Nel frattempo si attendono nuovi aggiornamenti sul verdetto relativo all’azzeramento del CdA etneo e il conseguente commissariamento del Calcio Catania,

Consiglio di Amministrazione che attualmente è composto soltanto da Gianluca Astorina, presidente del club rossazzurro nonchè liquidatore di Finaria.