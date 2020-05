Calcio Catania, in Procura istanza di fallimento. Nella serata di ieri la Procura di Catania avrebbe fatto ricorso al Tribunale per la dichiarazione di fallimento del Calcio Catania. Il Tribunale si pronuncerà in udienza lunedì 25 maggio, entro il 22 maggio il club etneo avrà tempo per consegnare memorie difensive e relativi documenti contabili.

Calcio Catania, in Procura istanza di fallimento. In casa Catania si complica il quadro relativo al profilo finanziario della società di via Magenta.

Nella serata di ieri la Procura di Catania ha depositato l’istanza di fallimento del club etneo in Tribunale, che si pronuncerà nell’udienza di lunedì 25 maggio.

Decisiva ai fini della scelta della Procura catanese la situazione di insolvenza in cui versa la società etnea,

insolvenza che metterebbe in luce l’impossibilità da parte del Calcio Catania di saldare debiti in arretrato e non.

In particolare la Procura, con i PM Fabio Regolo e Alessandra Tasciotti, avrebbe chiesto il subentro di un nuovo CdA all’interno del club etneo.

Questo CdA sarebbe composto da amministratori giudiziari nominati direttamente dal Tribunale, in sostituzione dell’attuale organo collegiale.

Inoltre, secondo quanto disposto dalla Procura, alla base dell’iter in questione ci sarebbe l’obiettivo del “ripristino di legalità gestoria” del Calcio Catania.

Infatti il club di Torre del Grifo, da un totale di 4,5 milioni di euro di debiti tributari nel 2014 avrebbe toccato la somma di 15 milioni risalenti all’anno scorso.

Ad aggravare la condizione finanziaria anche l’azzeramento del capitale sociale della società etnea,

che sarebbe dovuto aumentare fino a 50 mila euro ma senza successivi riscontri.

Nel caso in cui non si proceda al subentro del CdA commissariato, la seconda opzione ricalcherebbe la dichiarazione di fallimento per il Calcio Catania.

Così, rimpiazzare l’attuale CdA del club etneo inserendo commissari giudiziari potrebbe significare speranza per il destino della squadra rossazzurra.

Infatti in questo modo apparirebbe più plausibile un’eventuale cessione del Calcio Catania velocizzata dagli stessi amministratori giudiziari,

senza comunque escludere un progetto di ricapitalizzazione (nonostante appaia come alternativa più improbabile).

Essendo in programma il 25 maggio l’udienza del Tribunale,

entro venerdì 22 maggio il Calcio Catania potrà consegnare memorie difensive e relativi documenti contabili.

Dunque le sorti del club rossazzurro adesso dipenderanno esclusivamente dallo stesso Tribunale di Catania,

potendo essere ancora visibile lo spiraglio di luce inerente alla Cordata diretta da Fabio Pagliara e Maurizio Pellegrino, seppur i tempi stringano.