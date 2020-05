Ritardi Regione su Cig, sistema non funziona. Musumeci: «Chiedo scusa ma tutte le regioni stanno soffrendo, entro prossima settimana tratteremo le 40 mila pratiche».

Ritardi Regione su Cig, sistema non funziona-video

Ritardi Regione su Cig, sistema non funziona-video. Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci con l’assessore Antonio Scavone,

ha tenuto stamane una conferenza stampa on line sui ritardi del pagamento della cassa integrazione in deroga.

Il presidente afferma:

«Tutte le regioni stanno soffrendo, entro prossima settimana tratteremo le 40 mila pratiche.

«Chiedo scusa, se c’è stata responsabilità da parte di qualcuno pagherà. Vicenda 10 euro un fuoco di paglia».

Aggiunge Musumeci:

“Voglio chiedere scusa a tutti i lavoratori che attendono di potere riscuotere le risorse che spettano e so di tante sofferenze».

«Abbiamo ricevuto centinaia di lettere dei lavoratori e dei figli dei lavoratori. Chiedo scusa e mi assumo la responsabilità politica dell’accaduto».

Spiega il presidente:

«Andrò avanti per capire se c’è stata condotta dolosa. E se c’è stata responsabilità da parte di qualcuno, pagherà».

«Le iene e gli sciacalli sono una fauna particolarmente diffusa nell’ambiente della politica e in particolare in Sicilia, dove l’habitat è quello adatto».

Musumeci ha commentato le dimissioni del dirigente generale dell’Assessorato regionale del Lavoro, Giovanni Vindigni:

«Vindigni ha fatto bene e tornerà a dirigere l’ufficio di Ragusa. Ma la colpa di quello che è accaduto dal punto di vista politico è mia e solo mia».

«La vicenda dei dieci euro? Un fuoco di paglia e pare riguardasse solo alcune città dell’Isola e questa sorta di ‘accordo’ è stato sconfessato dagli stessi sindacati».

E ancora evidenzia:

«È tutto il sistema che non funziona, chi dice che è solo in Sicilia che accade è bugiardo».

«Le regioni in Italia stanno soffrendo nella erogazione della Cig e nell’espletamento delle pratiche proprio perché il sistema non funziona e la procedura è complessa».

«Abbiamo trattato 27.400 pratiche in questi dieci giorni su un totale di circa 40 mila».

«In teoria siamo oltre il 50%, ma in pratica no perché adesso sono necessari altri due passaggi e in buona sostanza l’Inps prima di erogare si prende qualche altro giorno per le necessarie verifiche».

«Se nel modulo il codice fiscale è inserito in un posto o un po’ più avanti il sistema non lo accetta. Questi sono i limiti dell’elettronica».

Musumeci sottolinea che:

«È stata adottata una piattaforma sbagliata l’errore è stato scoperto dopo qualche giorno e ci siamo resi conto che qualcosa non funzionava».

«Continuando con questo modello potremmo la prossima settimana trattare tutte le 40 mila pratiche, stiamo facendo l’impossibile».

«Attenti agli usurai, attenti al vicino che fa l’amico. Perché se entrate in questo circuito non se ne esce più. Le risorse arriveranno».

Parlando dei 100 milioni stanziati dalla Regione ai comuni per destinare risorse ai più bisognosi, il presidente ha precisato che:

«Su 390 comuni 320 hanno già detto sì e abbiamo firmato la convenzione e 297 hanno già ricevuto le risorse che non significa spenderle anche se daremo un termine e una scadenza».

I fondi regionali saranno utilizzati dopo avere speso quelli nazionali che sono già a disposizione e resi disponibili in maniera prioritaria proprio dallo Stato».

«Con la legge votata dalla finanziaria andiamo oltre la finalità alimentare».

«Su questo ampliamento abbiamo chiesto ed ottenuto la procedura diversificata da parte dell’Ue e siamo sicuri che non arriverà alcuna contestazione».

Infine il presidente Musumeci conclude:

«È disponibile anche una circolare per i sindaci che renderemo nota tra qualche giorno».

«Non sono 100 milioni di illusioni ma di risorse. Intanto ne abbiamo erogati 30, perché le risorse andranno spalmate».