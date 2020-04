Coronavirus Sicilia, positive 2.981 persone. 55 nuovi casi in più rispetto a ieri. Nell’isola diminuiscono i ricoveri e aumentano i guariti.

Coronavirus Sicilia, positive 2.981 persone. Diminuiscono i ricoveri e aumentano guariti.

Questo il quadro dell’emergenza coronavirus in Sicilia, aggiornato alle 17 di oggi (venerdì 24 aprile).

Dall’inizio dei controlli i tamponi effettuati sono stati 65.165 (+3.015 rispetto a ieri), su 63.626 persone: di queste sono risultate positive 2.981 (+55),

mentre attualmente sono ancora contagiate 2.320 (+19), 443 sono guarite (+31) e 218 decedute (+5).

Degli attuali 2.320 positivi, 493 pazienti (-17) sono ricoverati – di cui 32 in terapia intensiva (-2) – mentre 1.827 (+36) sono in isolamento domiciliare.

Ecco la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento 129 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta 119 (18, 19, 10); Catania 721 (93, 128, 77); Enna 316 (155, 56, 25);

Messina 397 (98, 83, 45); Palermo 360 (70, 48, 27); Ragusa 71 (4, 6, 6); Siracusa 97 (49, 81, 22); Trapani 110 (6, 20, 5).

A Biancavilla e Paternò effettuati centinaia di tamponi.

Continua l’attività di screening per Covid-19 per gli operatori degli ospedali di Biancavilla e Paternò.

Nel Maria Santissima Addolorata di Biancavilla sono stati eseguiti circa 200 tamponi.

Refertati 124 esami, di cui 119 con esito negativo e tre positivi.

Al Santissimo Salvatore di Paternò l’attività è iniziata ieri. Nelle due giornate effettuati 160 tamponi,

dei quali si attendono gli esiti nelle prossime ore.

Non rientrano in questa attività i tamponi per l’infermiera e l’operatrice di una ditta esterna dell’ospedale di Paternò,

risultate positive, che erano assenti dal servizio dal 30 marzo.

I tamponi sono richiesti dai medici di medicina generale.

Antonino Rapisarda, direttore sanitario dell’Asp di Catania spiega:

«Abbiamo avviato un’importante attività di sorveglianza sanitaria a tutela degli operatori e della popolazione;

l’orizzonte di gestione di questo processo è definito dalle disposizioni governative nazionali e regionali».

Conclude Rapisarda:

«Nessun allarmismo, nessun focolaio, quindi, ma una normale, quanto determinata,

attività di prevenzione per quella fascia di popolazione rappresentata dagli operatori sanitari».

Il Dipartimento di prevenzione ha già disposto i provvedimenti di isolamento domiciliare per i soggetti risultati positivi.

Si stanno ricostruendo, inoltre, le linee dei “contatti stretti” per sottoporli a tampone.

Ragazzo messinese è spirato.

Era ricoverato nell’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto ed è deceduto un 29enne già affetto da patologie particolarmente gravi, risultato positivo al Covid-19.

Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 45 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia.

Al contempo (i dati rilevati alle 11 di stamane) si sono registrate 5 nuove guarigioni e,

conseguenti dimissioni di pazienti che erano risultati affetti da Covid-19:

al Policlinico di Messina 2 donne rispettivamente di 75 e 71 anni; all’ospedale di Barcellona 2 donne di 87 e 81 anni;

all’ospedale Papardo di Messina una donna di 76 anni. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 sono ora 83.

Muore anziana di Canicattini Bagni.

E’ deceduta l’anziana 83enne di Canicattini Bagni, che era ospite della Casa di riposo Madre Teresa,

attualmente chiusa e ricoverata all’Umberto I di Siracusa con patologie pregresse.

Il Comune di Canicattini ricostruisce che la donna:

«Dimessa sotto la responsabilità dei medici che l’avevano seguita e che ne avevano certificato la totale guarigione».

«Successivamente ricoverata, dopo una settimana, sempre all’Umberto I, a causa dell’aggravarsi delle condizioni di salute,

sottoposta a tampone risultando positiva al covid-19».

Intanto, sono guarite le prime quattro persone rimaste contagiate.

Stazionarie rimangono le condizioni degli anziani ricoverati a Noto, già risultati asintomatici, degli operatori della Casa di riposo Madre Teresa.

Sono dodici gli anziani risultati positivi dall’inizio dell’emergenza.

In quarantena e in isolamento dall’inizio dell’emergenza vi sono 92 persone,

(facenti parte del percorso dei contatti dei positivi o perché rientrati a Canicattini Bagni da altre località e dal nord).

Afferma il sindaco Marilena Miceli:

«Questa è la fase più delicata e dobbiamo essere più attenti e forti di prima,

evitando di allargare le maglie della rete, per evitare di vanificare tutti gli sforzi e i sacrifici fatti sinora».

Infine conclude la Miceli:

«In questo momento tutta la città piange la perdita della nostra anziana concittadina e insieme ci stringiamo al dolore dei familiari».

Continuano i lutti in Italia: altri 420 morti.

Sono salite a 25.969 le vittime per coronavirus in Italia, con un incremento di 420 in un giorno.

Ieri l’aumento era stato di 464. Il dato reso noto dalla protezione civile.

Continua però, per il quinto giorno consecutivo il calo dei malati. Sono 106.527 gli attualmente positivi, 321 in meno di ieri.

Sono oltre 60 mila le persone guarite: 60.498, con un incremento rispetto a ieri di 2.992. L’aumento precedente era stato di 3.033.

Più della metà delle regioni italiane fanno segnare un calo dei malati per il coronavirus.

Dai dati della protezione civile emerge infatti che i pazienti attualmente positivi sono in diminuzione in 11 regioni:

Emilia Romagna, Veneto, Toscana, Liguria Campania, Puglia, Abruzzo, Umbria, Sardegna,

Calabria, Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Inoltre, in Basilicata non si registrano nuovi casi. In controtendenza, invece, sono ancora la Lombardia,

con 495 nuovi malati in più rispetto a ieri, e il Piemonte, con 239 in più.