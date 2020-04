Polemiche stop Serie C, Ghirelli risponde. Il presidente della Lega Pro risponde alle contestazioni rivolte nei confronti della proposta avanzata dal Consiglio Direttivo in ambito di sospensione definitiva del campionato di Serie C, blocco ripescaggi dalla Serie D e promozioni in Serie B.

Polemiche stop Serie C, Ghirelli risponde

Polemiche stop Serie C, Ghirelli risponde. In queste ultime ore ha fatto discutere l’ipotetica proposta di sospendere la Serie C da parte del Consiglio Direttivo di Lega Pro.

Tra coloro che hanno contestato tale proposta spicca Mauro Balata, presidente della Lega B, il quale verte sul carattere della condivisione in ambito di riforme.

In una nota ufficiale della Lega B, Balata ha dichiarato:

“Bisogna rilevare come oggi più che mai occorra individuare percorsi di riforma condivisi, volti a supportare nell’immediato le società per superare la crisi contingente,

e che siano proiettati a garantire una nuova oramai ineludibile stabilità di sistema nell’ottica di una reale sostenibilità”.

Inoltre, secondo quanto contenuto proprio nella nota ufficiale, “le proposte avanzate dalla Lega Pro appaiono totalmente non condivisibili e irricevibili”.

In particolar modo spiega la nota:

“Ci si riferisce sia alla scelta di interrompere la disputa del campionato in modo unilaterale, in un momento in cui il calcio italiano sta tentando la ripresa,

sia ai meccanismi di passaggio di categoria, dove l’idea di procedere a un sorteggio per individuare la quarta società da promuovere in Serie B appare alquanto fantasiosa,

oltre che sconosciuta nel nostro sistema professionistico”.

Non si è fatta attendere la risposta di Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, il quale si sarebbe scagliato contro la pubblicazione della proposta del Direttivo.

Sul merito lo stesso Ghirelli avrebbe lamentato alcune pressioni sui presidenti collegiali, richiamando comunque ad un futuro momento di confronto.

In aggiunta, il presidente della Lega Pro avrebbe specificato che l’ultima parola spetterà al Consiglio Federale.

Queste le parole di Ghirelli:

“Sono arrabbiatissimo con chi ha fatto circolare pubblicamente la lettera. I presidenti l’avevano per preparare l’assemblea”.

“Perché lo ha fatto questo scienziato? Ha ottenuto che una proposta da sottoporre all’assemblea è diventata oggetto di dibattito esterno e di pressione sui presidenti”.

“Ed, ora, leggo anche sulla Lega”.

Il presidente della Lega Pro spiega:

“Stiamo sereni, ago e filo, perché poi dovranno ognuno di loro dire, in consiglio federale, che cosa vorranno fare”.

“Stiamo, tutti tranquilli, la proposta sarà sottoposta al consiglio federale che è il dominus”.

E ribadisce:

“La chiusura la deve deliberare il Consiglio federale, certamente tenendo in grande considerazione la delibera, ove ci fosse, dell’assemblea di Lega Pro”.

Prosegue Ghirelli:

“Ma come si fa a discutere senza una proposta? Per questo doveva rimanere la proposta all’interno della Lega proprio per correttezza istituzionale,

ed, anche, per evitare prese di posizioni senza senso di qualche componente che è meglio che studi la regolamentazione federale”.

“In merito alle singole ipotesi non mi esprimo per correttezza all’assemblea”.

“Non voglio ricordare il passato a chi parla di spirito di squadra, per non alzare la polemica e per amor di patria”.

“Questa confusione cerca di far dimenticare il secondo punto all’odg in assemblea”.

Preliminare uno spirito di cambiamento:

“Per essere credibili come Serie C dobbiamo sapere che il maledetto virus ha solo accelerato e drammatizzato la situazione già complicata,

e quindi dobbiamo procedere verso il cambiamento”.

E specifica:

“Non parliamo di aggiustamenti; con PwC, ci siamo posti il tema del Piano Strategico per la serie C”.

Conclude Ghirelli:

“Dico le parole chiave: DISCONTINUITÀ per ripartire in modo strutturato , per RIFORMARE e REINVENTARE”.

“Dobbiamo avere il CORAGGIO di abbandonare la strada dei fallimenti di questi anni”.

“E’ questa RIFORMA vera che mette paura”.