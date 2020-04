Offerta Comitato promotore, parla Pellegrino. L'ex allenatore etneo ha ripercorso la tappa importante compiuta dal Comitato promotore qualche giorno fa: "Siamo interessati al Catania perchè riteniamo che la salvaguardia della matricola 11700 sia la cosa più passionale".

Offerta Comitato promotore, parla Pellegrino

Offerta Comitato promotore, parla Pellegrino. Oggi pomeriggio in diretta sulla pagina Facebook è intervenuto Maurizio Pellegrino.

L’ex allenatore etneo, membro del “Comitato promotore per l’acquisizione del Catania Calcio”,

ha analizzato la trattativa inerente alla cessione del club catanese.

Nel corso della diretta online Pellegrino ha specificato che, con la presentazione della manifestazione d’interesse, “il Comitato ha esaurito il proprio compito”.

Inoltre lo stesso afferma:

“Oggi parlo anche a nome della costituente SPA che ha come capitale 5 milioni di euro, i suoi elementi sono Fabio Pagliara, Girolamo Di Fazio e me stesso”.

“Sono imprenditori che hanno tanta voglia di investire su un progetto sportivo, siamo orgogliosi di essere riusciti a raggiungere il nostro obiettivo”.

Obiettivo consistente nell’avanzamento di una proposta d’acquisto:

“La proposta era preparata già da tempo, non è stata modificata prima che scoppiasse l’epidemia, una proposta seria e congrua per arrivare a una possibile trattativa“.

Come puntualizzato da Pellegrino, l’offerta avanzata equivarrebbe a 2 milioni di euro e un “piano industriale che preveda la copertura finanziaria fino ai prossimi tre anni”.

Sui riferimenti della proposta formulata:

“L’offerta è da legare a Torre del Grifo, a debiti verso i tributi, banche, quindi ritengo che tutto questo tiri una somma abbastanza forte”.

“Il Catania è debitore verso tanti fornitori, è anche debitore verso il fisco, verso le banche, ha accumulato una serie di debiti che devono essere pagati”.

Durante la diretta su Facebook sul sito del Calcio Catania appare un comunicato ufficiale.

In base a quanto scritto nel suddetto comunicato Finaria avrebbe rifiutato l’offerta presentata dal Comitato promotore.

Questa la nota:

“Finaria S.p.A., nell’accogliere di buon grado la manifestazione d’interesse relativa al Calcio Catania S.p.A.,

in cui sono riportate le modalità di pagamento in caso di accordo e l’entità delle stesse,

ritiene la proposta d’acquisto non congruente con le specifiche della procedura in atto e con gli aspetti materiali ed immateriali dell’asset Calcio Catania”.

Nota alla quale Pellegrino replica:

A mio avviso la nostra proposta è concreta, il Catania l’ha rigettata? Bene, aspettiamo, ma bisogna prendersi delle responsabilità“.

Per l’ex tecnico etneo nessun’altra alternativa oltre il Comitato:

“La mancanza di auspicabili imprenditori verso il Calcio Catania di cui ci sembra oggettiva l’assenza ci ha spinto a maturare l’interesse all’acquisto della società etnea”.

“Ho potuto vedere tante persone vogliose di voler aiutare gridando all’amore verso questi colori ma nessuno con i fatti dare una mano“.

“Oggi per salvare il Catania o hai tanti soldi da investire, o se non hai un progetto che possa salvare il salvabile questa società è destinata ad esiti drammatici”.

Rivolgendosi a Gianluca Astorina, presidente del club etneo:

“Credo sia legittimo ricordare che le offerte da fuori sono state quella di Follieri e la possibilità che qualche amico di Pulvirenti potesse sponsorizzare il Catania”.

Sui nomi degli imprenditori interessati:

“Non mi sembra corretto che i nomi li faccia io, verranno presentati in un momento in cui la situazione lo richiederà opportuno”.

“L’investimento non è uguale per tutti gli imprenditori, ma questo è stato il motivo per cui siamo riusciti a mettere diversi imprenditori assieme”.

In merito alla caratura di Torre del Grifo:

“E’ una risorsa assoluta per tutto ciò che si può creare, si possono sviluppare progetti straordinari”.

“E’ chiaro che i nostri imprenditori siano rivolti anche al centro sportivo e ai benefici verso tutta la città di Catania”.

Conclude Pellegrino:

“La cordata, quando l’abbiamo organizzata, era aperta a tutti quelli che avevano a cuore le sorti di questa città”.

“Ad oggi dopo tre mesi non ho ricevuto risposte da nessun imprenditore forte”.