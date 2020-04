Coronavirus Sicilia, infettati aumentano a 1606. Al Cannizzaro di Catania 11 casi in Neurologia tra personale e pazienti. Altre due vittime a Villafrati e Messina.

Coronavirus Sicilia, infettati aumentano a 1606. Continuano a crescere nell’isola in maniera costante i contagiati da coronavirus. gli attuali infettati sono 1.606,

l’incremento nelle ultime 24 ore è di 62 unità, in leggero aumento rispetto al dato di ieri (+52).

Ecco il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (giovedì 2 aprile), così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono 17.833.

Di questi sono risultati positivi 1.791 (+73 rispetto a ieri), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 1.606 persone (+62).

Sono ricoverati 576 pazienti (+8 rispetto a ieri), di cui 73 in terapia intensiva (+1),

mentre 1.030 (+54) sono in isolamento domiciliare, 92 guariti (+6) e 93 deceduti (+5).

Di seguito la divisione degli attuali positivi nelle varie province:

Agrigento, 95 (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 71 (20, 4, 5); Catania, 486 (154, 21, 37); Enna, 226 (133, 1, 11);

Messina, 289 (121, 14, 20); Palermo, 250 (78, 23, 9); Ragusa, 40 (9, 3, 2); Siracusa, 71 (36, 24, 6); Trapani, 78 (25, 0, 2).

Caltanissetta, villafrati e messina decedute tre persone.

Nel pomeriggio è morto il primo ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva Covid-19 dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

Si tratta di un autotrasportatore 52enne di Licata che era stato ricoverato il 15 marzo.

Da allora non gli sono state staccate le apparecchiature di respirazione meccanica poiché le sue condizioni sono rimaste gravi.

Si tratta della sesta vittima per coronavirus, e anche la più giovane, che si registra all’ospedale Sant’Elia dall’inizio dell’emergenza.

L’uomo che guidava mezzi pesanti, a quanto pare si era recato al Nord poco prima di ammalarsi.

Salgono a sei le vittime nella casa di riposo di Villafrati Villa delle Palme.

E’ morto don Silvio Buttitta, 83 anni, parroco molto conosciuto a Palermo. Si era trasferito nella Rsa dopo essere andato in pensione.

La chiesa di Roccella, in corso dei Mille, ha celebrato una messa in suo suffragio. Nella struttura risultano contagiate 74 persone: 50 anziani e 24 operatori.

Donna anziana deceduta a Messina.

Il coordinamento per l’emergenza coronavirus nell’area metropolitana di Messina ha reso noto che una donna di 87 anni è deceduta nell’ospedale “Papardo” per insufficienza cardiorespiratoria.

La paziente, affetta da varie patologie, era risultata positiva al Covid-19.

Dall’inizio dell’emergenza sono pertanto 20 in totale i decessi di persone affette da coronavirus in città e provincia.

Nella comunicazione del coordinamento, si evince che si sono registrate altre due guarigioni con relative dimissioni dei pazienti ricoverati:

il primo, un uomo di 49 anni, si trovava al policlinico Martino di Messina;

il secondo, un uomo di 56 anni, si trovava presso l’ospedale Papardo sempre a Messina.

Entrambi erano ricoverati da circa due settimane. In città e provincia le guarigioni complessive dal Covid-19 salgono così a 14.

Ospedale Cannizzaro Catania, 11 casi tra personale e pazienti di neurologia.

Tre infermieri, un medico e un ausiliario del reparto di Neurologia dell’ospedale Cannizzaro sono risultati positivi al Covid-19.

Lo ha rivelato uno screening effettuato su tutto il personale, ripetendolo ai pazienti risultati negativi al primo test.

Solo uno dei cinque è ricoverato, gli altri sono seguiti a casa e sono in buone condizioni.

Dopo il ciclo di sorveglianza, effettuato a seguito del primo caso di positività riscontrato, sono stati eseguiti ulteriori tamponi rinofaringei su 36 operatori.

Anche i 12 pazienti, risultati negativi al primo esame, sono stati sottoposti a più tamponi. Due sono risultati positivi soltanto al terzo: sei sono stati trasferiti in Malattie infettive.

Gli altri sei pazienti negativi sono stati dimessi o trasferiti per il prosieguo delle cure neurologiche.

È stata, infine, eseguita ulteriore e ripetuta attività di sanificazione dei locali del reparto di Neurologia e Stroke Unit, per garantirne l’ottimale funzionamento.

Muore a Palermo, eseguito il tampone.

Un 30enne è morto stamattina in casa a Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 per cercare di soccorrerlo ma non c’è stato nulla da fare.

I familiari hanno raccontato che lo scorso 31 marzo il trentenne era andato all’ospedale Civico di Palermo perché lamentava una fastidiosa congiuntivite.

Dopo la visita rimandato a casa con una cura per la malattia agli occhi. Nei giorni successivi la condizione è peggiorata e sono iniziati anche i problemi respiratori.

Il pm di turno ha disposto ai sanitari dell’Asp di eseguire il tampone per accertare se fosse positivo al Covid-19.

La salma è stata portata alla medicina legale del Policlinico per eseguire l’autopsia.

Le indagini sono condotte dalla polizia.

In ospedale erano stati eseguiti tutti i controlli e il paziente era stato mandato per una visita di controllo in oculistica per la congiuntivite.

Non c’era da quanto emerso in pronto soccorso nessuna avvisaglia di problemi respiratori.