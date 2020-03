Coronavirus Sicilia: 596 positivi. I malati rispetto a ieri sono 138 in più. Nella città peloritana accertati almeno 45 casi tra l’istituto Bonino Pulejo e una casa di riposo.

Coronavirus Sicilia: 596 positivi

Coronavirus Sicilia: 596 positivi. Crescono i casi Covid-19 nell’isola con un incremento di 138 casi rispetto a ieri.

Così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale, questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola,

aggiornato alle ore 12 di oggi (domenica 22 marzo), in merito all’emergenza coronavirus.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 5.580.

Di questi sono risultati positivi 630 (140 + di ieri), mentre, attualmente, lo sono 596 persone (+138 rispetto a ieri).

Risultano ricoverati 275 pazienti (37 a Palermo, 106 a Catania, 57 a Messina, 1 ad Agrigento, 15 a Caltanissetta, 19 a Enna, 6 a Ragusa, 21 a Siracusa e 13 a Trapani),

di cui 55 in terapia intensiva, mentre 321 sono in isolamento domiciliare, 26 guariti (11 a Palermo, 6 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e 8 deceduti.

Due morti a Catania ed Enna.

Continuano a morire nell’isola gli anziani con patologie a rischio contagiati da coronavirus. Due pensionati sono morti in Sicilia.

Un uomo di 84 anni è deceduto la notte scorsa all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania.

Il paziente, affetto da altre molteplici gravi patologie, era risultato positivo al Covid-19.

Una donna di 86 anni è morta la notte scorsa nell’ospedale Umberto I di Enna.

Anche lei soffriva di gravi patologie prima di essere contagiata.

Allarme a Messina, registrati almeno due focolai con un numero consistente di pazienti positivi al coronavirus

l’Ircss Bonino Pulejo per neurolesi, dove fino ad ora sono stati individuati una trentina di casi tra degenti e personale sanitario, e la casa di riposo “Come d’incanto”,

dove salgono a 15 gli anziani positivi dopo la donna di 90 anni ricoverata ieri al Policlinico dove sono stati trasportati anche gli altri pazienti.

Si attende tuttavia l’esito del tampone su altri ospiti della casa di riposo,

in tutto 71 anziani, e su 16 operatori che erano in isolamento da giovedì all’interno della struttura.

Cresce anche il numero dei pazienti positivi ricoverati al Policlinico G. Martino provenienti dall’altro focolaio individuato in città che è l’istituto per neurolesi,

all’interno del quale si trovavano una ottantina di persone tra degenti e personale sanitario.

Fino ad ora sono 25, ma almeno altre tre persone sono in quarantena nelle loro abitazioni e altri operatori devono ancora sottoporsi al tampone.

L’Asp di Messina ha nominato un responsabile per la gestione dell’emergenza coronavirus, si tratta di Carmelo Crisicelli.

Sempre l’Asp ha inviato al Comune i dati definitivi sulla comitiva che ha preso parte alla ormai famosa settimana bianca a Madonna di Campiglio.

Gita che ha suscitato tante polemiche in città tra i 116 messinesi fin qui censiti e tornati in città il 7 marzo scorso,

in 35 non si sono mai registrati come invece era previsto dall’ordinanza del presidente della Regione Musumeci.

L’assessore alla Salute Ruggero Razza ha presieduto in mattinata una riunione con tutti i manager delle aziende sanitarie del Messinese e,

ha inviato in città anche il responsabile dell’Osservatorio epidemiologico dell’assessorato, Salvatore Scondotto.

Nel comune di Villafrati, in provincia di Palermo, dove si è registrato un cospicuo numero di casi, Razza ha annunciato:

«Ieri ho sentito il sindaco di Villafrati con il quale abbiamo adottato le indispensabili misure per fronteggiare il significativo numero di casi accertati nella Residenza sanitaria assistita cittadina».

Pubblicato da Ruggero Razza su Domenica 22 marzo 2020

Aggiunge l’assessore regionale alla sanità:

«Si è deciso di procedere all’isolamento della struttura, attivando la sorveglianza sanitaria per tutti i soggetti non sintomatici presenti lì».

Continua l’amministratore regionale:

«Come è noto, i protocolli da seguire prevedono anche l’isolamento domiciliare per quanti hanno avuto contatto diretto o indiretto con i contagiati».

Infine conclude Razza:

«Il provvedimento verrà assunto dal dipartimento di Prevenzione dell’Asp che ne darà comunicazione alla prefettura di Palermo e ai Comuni interessati».