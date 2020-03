Calcio Catania contro il razzismo. L'iniziativa chiamata "#Cdacasa contro il razzismo" è stata promossa dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli a tutti i club di Serie C.

Calcio Catania contro il razzismo

Calcio Catania contro razzismo. Dal 1966 il 21 marzo rappresenta la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale.

Sebbene l’attenzione sia focalizzata principalmente sulla pandemia da Covid-19, la Lega Pro ha annunciato un‘iniziativa significativa ai club di Serie C.

Denominata “#Cdacasa contro il razzismo” la proposta mira a sensibilizzare su un tema che in più occasioni ha danneggiato i valori del calcio.

Inoltre il messaggio non è soltanto rivolto alla discriminazione razziale ma anche all’emergenza Coronavirus da combattere limitando gli spostamenti da casa.

Attraverso un comunicato ufficiale il Calcio Catania ha dichiarato l’adesione a tale iniziativa, già resa nota dalla Lega Pro nella giornata di ieri.

In rappresentanza del club etneo è stato scelto come testimonial Marco Biagianti.

Questo il comunicato della Lega Pro:

“La campagna social della C si arricchisce di un altro significato”.

“Oltre a ribadire il messaggio di restare a casa con i giocatori che si “sfidano” dal salotto o in cucina”,

“rilancia un messaggio che tutti i club hanno fatto proprio: la lotta al razzismo. Diventa #Cdacasa contro il razzismo”.

Chiosa al termine:

“Continuano, intanto, le donazioni da parte dei club di C, dei giocatori e dei tifosi”.

“La campagna racconta fondi lanciata ai club dalla Lega Pro “Corriamo insieme verso un nuovo obiettivo” ha visto, in meno di 200 ore”,

“lo sviluppo di oltre 75 iniziative legate alla solidarietà per gli ospedali”.

Non sono mancate le dichiarazioni di Francesco Ghirelli, promotore della suddetta iniziativa.

Il Presidente della Lega Pro spiega l’importanza del messaggio allargato alle squadre di Serie C in un momento difficoltoso come quello attuale.

Inoltre lo stesso Ghirelli ha puntualizzato il carattere collettivo del calcio, da sempre simbolo di unione e compattezza.

Queste le sue dichiarazioni contenute nel comunicato:

“Il messaggio acquista più forza con l’avvicinarsi del 21 marzo, che segna la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale”.

“Il calcio della C e la sua dimensione sociale non arretrano davanti al maledetto virus”.

Conclude Ghirelli:

“Il pallone, che è un simbolo di vita e normalità, può correre da un punto all’altro d’Italia grazie ai social”.