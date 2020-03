Coronavirus Sicilia, Ars continua l’attività. Palazzo dei Normanni continuerà l'abituale attività, nel pieno rispetto del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Coronavirus Sicilia, Ars continua l’attività

Coronavirus Sicilia, Ars continua l’attività. l’Assemblea Regionale Siciliana non chiude per coronavirus e l’attività non subirà alcuno stop.

Il presidente Gianfranco Miccichè ha deciso di continuare l’attività e ha firmato una circolare,

dopo un approfondito confronto con i Presidenti dei gruppi parlamentari di Palazzo dei Normanni.

Il documento mira a contenere la diffusione del coronavirus.

Gli uffici di Palazzo dei Normanni continueranno la loro abituale attività,

nel pieno rispetto del Decreto del presidente del Consiglio dei ministri e delle ordinanze emanate dal presidente della Regione.

Quindi contrordine, dopo che ieri Miccichè aveva ordinato la chiusura Parlamento Siciliano fino al 18 marzo.

Comunque gli uffici restano chiusi al pubblico. La Presidenza dell’Ars, nel riservarsi di adottare eventuali e successivi provvedimenti che si rendessero necessari,

ha raccomandato il rispetto delle prescrizioni del decreto del presidente del Consiglio dei ministri,

«vincolanti per tutti i datori di lavoro, compresi i presidenti dei gruppi parlamentari, in materia di lavoro agile»,

nonché l’osservanza delle ordinanze del presidente della Regione n.3 e n.4.